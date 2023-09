Lula marca reunião com Bin Salman, príncipe das joias sauditas, e presidente turco Erdogan

ENVIADO ESPECIAL A NOVA DÉLHI - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai dedicar parte de sua agenda em Nova Délhi, na Índia, a encontros com líderes autoritários. Lula vai se reunir neste sábado, 9, com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, e com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

O príncipe e premiê saudita e o presidente turco serão os primeiros governantes estrangeiros recebidos em reuniões bilaterais por Lula, durante a passagem pela Índia. Ambos são conhecidos por liderar regimes que restringem liberdades em seus países. Enquanto Erdogan persegue a oposição e enfraquece as instituições turcas como tribunais e universidades, Bin Salman é suspeito da morte do jornalista saudita Jamal Kashoggi, morto e esquartejado num consulado saudita justamente na Turquia.

Os dois encontros ocorrerão no Bharat Mandapam, sede da Cúpula do G-20, durante um intervalo reservado pela organização para esse tipo de conversa.

Lula deveria ter se encontrado com Mohammed bin Salman em junho, na França, mas cancelou a presença em almoço com poucas horas de antecedência Foto: Bandar Al-Jaloud/Saudi Royal Palace

Lula ainda não havia conversado pessoalmente com nenhum dos dois desde que assumiu a presidência pela terceira vez. O encontro com MBS, como o príncipe é conhecido, chegou a ser agendado para ocorrer em junho, na França, mas Lula cancelou com poucas horas de antecedência a presença no banquete em sua homenagem, que seria oferecido pelo saudita.

Na ocasião, Lula alegou cansaço físico e prometeu remarcar a conversa. Disse ainda que convidaria o príncipe a visitar o Brasil, por causa do poder de investimentos bilionários do fundo soberano saudita. A Arábia Saudita foi o principal parceiro do Brasil no Oriente Médio no ano passado.

“Eu sabia que havia uma proposta de reunião com o príncipe da Arábia Saudita que queria discutir investimentos no Brasil. Eu quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimento no Brasil, porque quero saber qual a qualidade do investimento”, disse Lula, em Paris, posteriormente. “Eu simplesmente não tive condições de participar da reunião e vou pedir que o Itamaraty o convoque pra ir ao Brasil discutir negócios com empresários brasileiros. Se a Arábia Saudita tiver interesse em investir, o Brasil terá interesse em conversar com quem quer que seja que eles mandem conversar.”

O presidente não admitiu, mas integrantes do governo reconheceram nos bastidores que haveria um custo político de sair na foto com Bin Salman e temiam que o jantar associasse Lula a um autocrata cujo regime oprime mulheres, reprime críticas e foi acusado de mandar matar um jornalista.

Segundo relatório de inteligência dos EUA divulgado em 2021, Bin Salman aprovou uma operação para capturar e matar o jornalista Jamal Ahmad Khashoggi, crítico do regime de sua família, num consulado do país em Istambul, na Turquia, em 2018. O corpo do jornalista dissidente foi desmembrado, e seus restos mortais nunca foram localizados. Mesmo assim, MBS recebeu imunidade nos EUA contra um processo movido pela ex-noiva de Khashoggi, depois de ter sido formalmente nomeado para a chefia do governo em Riad, em setembro do ano passado.

O príncipe havia oferecido como local para o jantar com Lula o Château Luís XIV, castelo construído em Louveciennes, por um primo de Jamal Khashoggi. A propriedade ficou conhecida como a mais cara do mundo e teria custado a MBS cerca de US$ 300 milhões, em 2015, quando arrematada.

Como o Estadão revelou, a Casa de Saud, família de Bin Salman, ofereceu de presente joias milionárias ao então presidente Jair Bolsonaro (PL), e à primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Eles tentaram trazer as peças ilegalmente ao Brasil, no que posteriormente descobriu-se ser parte de um esquema de desvio e venda de bens presenteados por autoridades estrangeiras. O caso é investigado na Operação Lucas 12:2, da Polícia Federal.

A notícia do encontro repercutiu negativamente no Brasil, nas redes sociais e na política nacional. Mas Lula negou que esse desgaste tivesse levado ao cancelamento. “Eu sinceramente não pensei nisso”, disse Lula. “Não estou preocupado com joias , isso não é comigo.”

Nacionalismo turco

O governo de Erdogan, por sua vez, torna-se cada vez mais autocrático. Ele restringiu a liberdade de imprensa, fechou centenas de jornais, rádios e TVs, demitiu, prendeu e processou milhares de servidores e opositores, sobretudo depois de uma tentativa de golpe de Estado em 2016. Seu governo qualifica organizações de opositores como “terroristas”.

Em maio, o líder do AKP, Partido da Justiça e Desenvolvimento, foi eleito para um novo mandato, em disputa eleitoral que passou por um inédito segundo turno. Lula parabenizou o turco pela vitória.

Erdogan está no comando da Turquia desde 2003, e deve continuar pelo menos até 2028 Foto: Mohamed Azakir/Reuters

De perfil conservador, nacionalista e religioso, Erdogan está no poder desde 2003 - ele soma três mandatos de presidente e dois de primeiro-ministro - e vai comandar a Turquia pelo menos até 2028.

Além de MBS e Erdogan, o petista reservou horários no domingo, dia 10, para se encontrar com representantes de países europeus, com os quais já se reuniu neste ano.

Antes do fim do G-20, Lula terá uma conversa reservada com o presidente da França, Emmanuel Macron, e, logo após o encerramento, vai receber a visita do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, no hotel Taj Palace. Lula já esteve com Macron em maio, na Cúpula do G-7, em Hiroshima, e o visitou em Paris, em junho. Rutte, por sua vez, fez uma visita oficial a Brasília.

A Presidência da República confirmou a realização das quatro reuniões bilaterais. A agenda do presidente, no entanto, ainda pode sofrer alterações, com ao menos mais duas reuniões sob avaliação - uma delas pode ser com o próprio anfitrião do G-20, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Chegada

Lula desembarcou em Nova Délhi na noite desta sexta-feira, dia 8. O avião presidencial pousou às 21h04 na Base Aérea de Palam, no Aeroporto Internacional Indira Gandhi. Em seguida, a comitiva deslocou-se até o hotel Taj Palace, um dos mais tradicionais e luxosos da capital indiana. Por causa de bloqueios de segurança, a imprensa está impedida de se aproximar do hotel. Apenas hóspedes e integrantes de delegações hospedadas conseguem atravessar as barreiras instaladas pela polícia indiana.