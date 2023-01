Lula confirma que Maduro cancelou encontro em cúpula na Argentina

BUENOS AIRES e SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na tarde desta segunda-feira, 23, que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou a reunião bilateral que havia marcado com ele em Buenos Aires, às margens da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Como antecipou o Broadcast Político, Maduro avisou interlocutores de Lula que não mais compareceria à Argentina por questões de segurança. O governo venezuelano confirmou mais tarde, nesta segunda-feira, o cancelamento da viagem alegando a existência de um plano de “agressão” contra a delegação venezuelana.

Leia também O que é a Celac, grupo que reúne América Latina e Caribe

Em discurso na Casa Rosada, Lula afirmou que o Brasil vai ajudar Cuba e Venezuela no que for possível. “Eu espero que daqui dois meses tenha se resolvido a normalidade diplomática com a Venezuela e eu espero que daqui uns meses a Venezuela esteja se recuperando economicamente”, disse o petista.

Em imagem de arquivo, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, antes de discurso anual à Assembleia Nacional em Caracas, em 12 de janeiro Foto: Yuri Cortez/AFP - 12/01/2023

A possível presença de Maduro e do cubano Miguel Díaz-Canel na Argentina para a Cúpula da Celac se tornou uma polêmica eleitoral no país.

Patricia Bullrich, presidente do Proposta Republicana, partido de oposição ao presidente Alberto Fernández, disse no domingo que pediria à DEA, agência antidrogas dos Estados Unidos, para prender Maduro quando ele chegasse à Argentina. Segundo ela, o pedido poderia levar à prisão do presidente venezuelano pelas denúncias às quais responde nos EUA por narcotráfico.

Lula pretendia se reunir nesta tarde com Maduro e, amanhã, com Díaz-Canel. O governo Bolsonaro havia cortado relações com Caracas e Havana.

Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, a reunião bilateral Brasil-Venezuela foi cancelada a pedido de Maduro, que não vai mais a Buenos Aires. O governo venezuelano, porém, ainda tenta viabilizar um encontro virtual entre os dois chefes de Estado.