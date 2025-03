Lula diz que briga entre Trump e Zelenski foi ‘grotesca’ e que presidente da Ucrânia foi ‘humilhado’

“Conversei com o presidente da Alemanha sobre a situação da Europa, sobre a visão que eles têm do comportamento do Trump com relação ao Zelenski e sobre o futuro da guerra da Rússia e da Ucrânia”, disse Lula. “Durante muito tempo a União Europeia defendia que era preciso conversar só com o Zelenski e não com o Putin. Agora que o Trump conversou com o Putin, a União Europeia quer que o Zelenski participe. Eu acho que não tem paz se não tiver a participação dos dois presidentes que estão em conflito”, disse Lula.

O mandatário brasileiro avalia que a Europa pode se tornar responsável pela reconstrução da Ucrânia. “É bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da Otan. É bem possível que a Europa seja responsabilizada pelo desastre que está acontecendo. Quando na verdade não é um problema de nenhum país, é um problema de responsabilidade de gente que não quer discutir a paz e quer discutir guerra”, declarou o presidente brasileiro./com NYT