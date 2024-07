Lula diz que declaração de Maduro sobre banho de sangue na Venezuela o deixou assustado

“Fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue”, disse o presidente sobre o seu aliado durante coletiva de imprensa com agências internacionais em Brasília.

Essa é a segunda declaração recente do presidente em um tom relativamente crítico à ditadura venezuelana nos últimos meses, depois de ter bancado a reabilitação política de Maduro na América do Sul no ano passado. Em março, o governo criticou Maduro por não permitir a inscrição da opositora Corina Yoris para disputar a eleição.