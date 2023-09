Lula diz que embargo dos EUA contra Cuba é ‘ilegal’ e que a ilha é ‘vítima’ dessa decisão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a posição do Brasil contra o embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba, classificando-o como ilegal.

“O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de Estados patrocinadores do terrorismo”, disse o presidente, durante discurso na Cúpula do G77 + China, realizada em Havana neste sábado, 16.

Presidente Lula está em Havana para a Cúpula do G77 + China Foto: ALEXANDRE MENEGHINI

“Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa. E até hoje é vítima de um embargo econômico ilegal.”

A Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprova todos os anos um texto denunciando os efeitos negativos da política americana e pedindo o fim do embargo — a medida não tem, porém, efeito vinculante.

O Brasil se posicionava a favor da resolução desde que foi apresentada pela primeira vez, em 1992. Contudo, sob a presidência de Jair Bolsonaro, em 2019, o País se opôs à condenação, rompendo uma tradição diplomática de apoio à resolução pedindo o fim do bloqueio.

Naquele ano, apenas Estados Unidos, sob Donald Trump, e Israel votaram da mesma maneira que o Brasil.

Encontro diplomático

Ainda na tarde deste sábado, após condenar o embargo americano à Cuba, Lula se reuniu com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, em um encontro bilateral de reaproximação entre as duas nações.

Este é o terceiro encontro entre os presidentes em 2023, e a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro à ilha desde 2014, quando a então presidente Dilma Rousseff visitou o país.

Além do encontro diplomático entre os chefes de Estado, uma comitiva do governo federal que acompanha o presidente Lula em Cuba assinou uma lista de acordos de cooperação entre as duas economias para ampliar a troca de tecnologias.