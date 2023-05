Lula, Biden e Putin cumprimentam Erdogan por vitória na Turquia

Autoridades internacionais cumprimentaram Recep Tayyip Erdogan, 69, pela recondução ao cargo de presidente da Turquia por mais cinco anos, neste domingo (28). A vitória foi confirmada pelo conselho eleitoral do país.

Pelo Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desejou um “bom mandato” ao eleito. Erdogan governa a Turquia desde 2003.

“Desejo um bom mandato, de muito trabalho para o melhor do povo turco. E conte com a parceria do Brasil na cooperação global pela paz e no combate à pobreza e desenvolvimento do mundo”, diz o post de Lula.

O Itamaraty também preparou nota sobre o resultado eleitoral na Turquia, falando em aprofundar a relação bilateral entre os dois países.

“O governo brasileiro faz votos de pleno êxito ao presidente reeleito no desempenho de seu novo mandato, e manifesta sua disposição de seguir aprofundando a relação bilateral em prol do desenvolvimento econômico e social dos dois países, e da cooperação global pela paz e pelo combate à pobreza”, diz a nota do Ministério de Relações Exteriores.

Também pelo Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu os parabéns a Erdogan pelo resultado das urnas. “Espero continuar trabalhando juntos como aliados da Otan em questões bilaterais e em desafios globais compartilhados”, escreveu. Mais cedo, o ex-presidente Donald Trump já havia enviado cumprimentos, segundo a agência de notícias estatal turca Anadolu.

Ainda segundo ela, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodmir Zelenski, também enviaram mensagens ao eleito.

Em nota alongada, em que chama Erdogan de “querido amigo”, Putin afirma que “sua vitória nas eleições é o resultado lógico de seu dedicado trabalho frente à República turca, uma clara prova do apoio do povo turco a seus esforços para fortalecer a soberania do Estado e seguir uma política exterior independente”, afirma a nota assinada pelo russo.

O presidente da França, Emmanuel Macron, também parabenizou seu homólogo. “França e Turquia têm imensos desafios a enfrentar juntos. O retorno da paz à Europa, o futuro de nossa aliança euro-atlântica, o Mar Mediterrâneo. Com o presidente Erdogan, a quem felicito por sua reeleição, continuaremos avançando”, publicou.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, desejou em nota “felicidades” ao presidente reeleito. “Itália e Turquia são aliados e compartilham importantes responsabilidades no Mediterrâneo e no mundo”, afirmou.

O presidente turco Tayyip Erdogan, reeleito por mais cinco anos neste domingo, 28 Foto: Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Autoridades do Conselho da União Europeia, Irã, Sérvia, Paquistão e Azerbaijão, Catar, a Autoridade Palestina, entre outros, já cumprimentaram e reconheceram o novo mandatário da Turquia.

“Gostaria de agradecer a cada membro de nossa nação que mais uma vez nos transmitiu a responsabilidade de governar a Turquia pelos próximos cinco anos”, afirmou Erdogan em discurso após a vitória em Istambul.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se referiu a Erdogan como “irmão” e “amigo”, comemorando sua recondução ao cargo. Já o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, classificou a reeleição como “um sinal de confiança contínua e valiosa do povo turco”, divulgou a agência Anadolu.

O líder mais antigo da Turquia, cuja marca política mistura islamismo e nacionalismo, lidera um dos países-chave para a geopolítica na região. A Turquia é membro da Otan desde os anos 1950./Com agências internacionais