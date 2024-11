Lula ganha ‘amostra da Lua’ e dá a Xi Jinping garrafa com água de ‘rios voadores’ da Amazônia

A troca de presentes ocorreu minutos antes do banquete oferecido por Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na noite desta quarta-feira, dia 20, no Palácio do Itamaraty.

Eles comeram pratos feitos com ingredientes típicos do País, como pirarucu grelhado, moquequinha de banana, bolinho de carne de sol, xinxim de galinha, farofa de pipoca e, de sobremesa, sorvete de coco, com cajuzinho do cerrado e castanhas do Brasil. O jantar teve uma seleção de vinhos do Rio Grande do Sul.