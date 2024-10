Lula ordena voo de repatriação de brasileiros que estão no Líbano, diz Itamaraty

BRASÍLIA — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou que o governo brasileiro promova voo de repatriação de brasileiros que se encontram no Líbano, informou, na noite desta segunda-feira, 30, o Ministério das Relações Exteriores. A decisão ocorre depois que as tensões entre Israel e o Hezbollah se intensificaram nas últimas semanas, com bombardeios diários sendo registrados no Líbano. A data deverá ser anunciada nos próximos dias.

O Estadão/Broadcast mostrou na semana passada que o governo brasileiro se organizava para retirar nacionais de solo libanês caso a situação se agravasse. A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio atualmente está no Líbano. Ao todo, 21 mil brasileiros vivem no país, de acordo com a Agência Brasil.

Decisão do Itamaraty ocorre depois que as tensões entre Israel e o Hezbollah se intensificaram nas últimas semanas. Na foto, fumaça sobe após um ataque israelense no sul do Líbano. Foto: AP Photo/Leo Correa

Segundo o Itamaraty, a data será divulgada após análise das condições de segurança para voo. O plano inicial da Força Aérea Brasileira é que a decolagem saia do aeroporto da capital Beirute, que ainda está aberto. "A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais", diz a nota divulgada pelo Itamaraty.

Na semana passada, os bombardeios israelenses no Líbano causaram a morte de dois adolescentes brasileiros. Mirna Raef Nasser, de 16 anos, e Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, morreram em bombardeios contra o no Vale do Bekaa, um subúrbio de Beirute, no dia 23 de setembro.

Há cerca de três semanas, o Líbano tem sofrido de maneira mais intensa com os contínuos ataques aéreos israelenses contra áreas civis em Beirute, no sul do Líbano e no Vale do Bekaa. Na madrugada desta terça-feira (noite de segunda-feira no Brasil), Israel iniciou uma incursão terrestre no Líbano. A operação marcara a primeira campanha por terra de Israel no país vizinho desde 2006.

Até então, a orientação atual da Embaixada Brasileira em Beirute era de que os brasileiros que pudessem sair do país pelo aeroporto da capital, assim fizessem. Porém, voos têm sido cancelados com mais frequência, à medida que Israel continua com os bombardeios nos arredores de Beirute e locais próximos ao aeroporto.