Lula passa a cobrar visto de americanos e não vê clima político para isenção; recusa dos EUA sobe

BRASÍLIA - O Brasil voltou a cobrar a partir desta quinta-feira, dia 10, vistos de viajantes dos Estados Unidos.

PUBLICIDADE Apesar de uma iniciativa no Congresso Nacional para derrubar a exigência, o governo Luiz Inácio Lula da Silva não vê base legal, nem clima político para a isenção, na esteira do tarifaço “recíproco” de Donald Trump. A cobrança de vistos recíprocos é vista no governo Lula como assunto de “potencial explosivo”, dentro da série de choques previstos com Trump, por causa das divergências entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca.

Lula com boné de campanha política que explora reação a Trump Foto: Reproducao Ricardo Stuckert Presidencia da Republica

Estrategistas da política externa buscaram esquivar o presidente de alguns embates e consideram que o assunto dos vistos passou abaixo do radar.

A volta da exigência de vistos estava prevista desde 2023, mas vinha sendo adiada. Ela passou a ser analisada no Planalto no contexto das tarifas impostas por Trump e da política de deportações em massa, entre outros aspectos vistos da “agenda negativa” trumpista.

Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro isentou a cobrança de vistos, de forma unilateral, para EUA, Austrália, Canadá e Japão. A volta da política de reciprocidade foi definida por Lula ainda durante a transição de governo, no fim de 2022, sob o argumento de que não houve um impulsionamento significativo do turismo.

No ano passado, o Japão acertou com o Brasil a isenção recíproca de vistos temporários de turismo, em negociação com o governo Lula. Os demais países não. Por isso, cidadãos americanos, australianos e canadenses precisarão solicitar o visto eletrônico para ingressar no Brasil a partir desta quinta.

O petista assinou o decreto da retomada em maio de 2023. Pressionado pelo lobby do setor turístico, o Lula postergou a cobrança três vezes. Agora, Lula poderia novamente adiar, mas decidiu não dar mais uma concessão aos EUA.

Críticas no setor turístico

O setor do turismo nacional é contra a cobrança do visto, pois entende que ele pode desestimular a visitação e impactar em empregos. O Itamaraty, no entanto, opina pela reciprocidade e pondera que o valor do visto é baixo - cerca de US$ 80 para até 90 dias de estada - no orçamento de um viajante americano.

Historicamente, os EUA são o vice-líder no ranking de turistas estrangeiros no Brasil, atrás apenas da Argentina. Em 2024, 1,9 milhão de argentinos e 728 mil americanos entraram no Brasil, conforme dados da Embratur. Foram 654 mil chilenos, 465 mil paraguaios e 388 mil uruguaios.

Diplomatas argumentam também que o incremento de turistas dos EUA no Brasil - de 23% - entre 2019 e 2024, quando a isenção vigorou, ficou aquém do esperado.

Para uma autoridade do governo, o projeto ganhou “ainda mais teor de viralatismo” sob a luz do tarifaço, entendido como um ataque ao setor privado brasileiro, e ficaria claro que os americanos receberiam um tratamento melhor do que os brasileiros recebem nos EUA.

Congresso

Ao mesmo tempo, o Palácio do Planalto recebeu sinais de que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não vai pautar o projeto de decreto legislativo (PDL) que derruba a cobrança imposta por Lula. Segundo interlocutores de Motta, a tramitação ficou prejudicada após o tarifaço de Trump. Em 19 de março, o Senado aprovou o projeto que susta a cobrança pelo Brasil. Agora faltava avaliação da Câmara. Se aprovado, o Congresso sustaria a decisão de Lula e isentaria os americanos, australianos e canadenses de visto novamente. A decisão dos senadores foi impulsionada pela oposição, com voto contrário da base do governo Lula. O PDL é de autoria do senador Carlos Portinho (PL-RJ) e foi relatado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O projeto agora está fora radar, segundo a assessoria de Hugo Motta, porque somente um partido - o Novo - manifestou interesse em colocá-lo em votação. A proposta de decreto legislativo está parada desde 26 de março na Mesa Diretora da Câmara.

Alta recusa nos EUA

Na via contrária, dados oficiais do Departamento de Estado dos EUA, compilados pelo Estadão, mostram que o governo americano aumentou a recusa de vistos solicitados por brasileiros no ano passado, último da gestão Joe Biden. O índice foi o mais alto dos últimos quatro anos.

Em 2024, a taxa de vistos negados para cidadãos brasileiros atingiu 15,5%, três pontos percentuais e meio a mais do que em 2023, quando os americanos celebraram a menor taxa de recusa dos últimos nove anos - 11,9%. Naquele ano, a embaixada americana divulgou a emissão total de 1,1 milhão de vistos para brasileiros, um recorde.

Desde 2016, último ano do governo Barack Obama, os EUA mantêm uma taxa de dois dígitos de negativa de vistos B para brasileiros. Esta categoria para não-imigrantes permite a entrada temporária nos EUA para negócios ou turismo.

Durante o primeiro mandato de Trump ocorreu o pico de recusa, em 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19. O índice atingiu 23,2%. Em 2019, autoridades americanas negaram 18,5% dos vistos B, o segundo maior patamar da série histórica.

A situação é bem distinta do que ocorreu entre 2007 e 2015, quando a taxa ficou abaixo de 10% (variou entre 3,2% e 9,6%). Naqueles anos, havia em curso uma tentativa de negociação da isenção recíproca de vistos, sobretudo no governo Dilma Rousseff.

Uma das condições para chegar ao acordo de isenção recíproca de vistos de turismo e negócios era justamente ter uma taxa de recusa na casa de 3%, o que há uma década deixou de ser realidade para o Brasil.

Os EUA também pediam que houvesse capacidade de repatriação rápida de nacionais, passaporte biométrico e tentavam pressionar o governo brasileiro a se comprometer com uma política de prevenção e combate a crimes “sérios” e obter compartilhamento de informações sobre detecção de terrorismo.

Outro indicador recente, referente a janeiro e fevereiro de 2025, mostra uma queda na emissão de vistos de curta duração de turismo e negócios para brasileiros.

Nos dois primeiros meses deste ano, o Departamento de Estado contabilizou a emissão de 158.565 vistos para cidadãos do Brasil ante 175.740 no mesmo período de 2024, o que representa uma redução de 9,8%. Os dados ainda são parciais - e não há informações públicas sobre o mês de março.

O Estadão pediu manifestação do governo americano, por meio da Embaixada dos Estados Unidos, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.