Lula pede união da Celac contra ‘antigas hegemonias’ e diz que ‘guerra comercial não tem vencedores’

BRASÍLIA - Diante de uma profunda divisão política e sob o choque das medidas do presidente americano Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs nesta quarta-feira, dia 9, que os líderes da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac) “deixem as diferenças de lado” e coordenem sua inserção no mundo para que não se vejam novamente como zona de influência do que chamou de “novas e velhas potências”.

O petista calibrou seu discurso em Honduras para responder, principalmente, às ações do governo Trump que mais impactaram a região - as deportações em massa de imigrantes e o tarifaço comercial - e compartilhar a visão de que há em curso a formação de uma nova ordem global tendo como potências a China e os Estados Unidos.

Lula discursa durante sessão de Abertura da 9ª Reunião de Cúpula de Chefes de Estado da Celac

PUBLICIDADE “A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores”, disparou Lula, uma semana depois de Trump deflagrar a imposição de tarifas recíprocas que sobretaxaram em 10% todas as exportações da maioria dos países latino-americanos e caribenhos, exceto as ditaduras Venezuela (15% )e Nicarágua (18%). Para Lula, o momento é um dos mais críticos da história para uma região que superou a escravidão e as ditaduras militares, mas ainda convive com miséria, exclusão social e fome.

“A ingerência de velhas e novas potências foi e é uma sombra perene ao longo desse processo. Agora, nossa autonomia está novamente em xeque. Tentativas de restaurar antigas hegemonias pairam novamente sobre nossa região”, afirmou Lula. “A liberdade e a autodeterminação são as primeiras vítimas de um mundo sem regras multilateralmente acordadas. Migrantes são criminalizados e deportados sob condições degradantes. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços.”

O presidente sugeriu a intensificação da integração comercial e econômica dos países como forma de se “proteger contra ações unilaterais”. Ele citou que o comércio do Brasil com a Celac é de US$ 86 bilhões por ano, maior do que com os EUA.

Lula posa para foto oficial da Celac com outros chefes de Estado

Lula defendeu investimentos em infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações para escoar bens e serviços, como os corredores bioceânicos e as rotas de integração sul-americana. Ele disse que o governo brasileiro poderá reativar um convênio de pagamentos e créditos recíprocos com a Aladi e expandir o sistema de pagamentos em moeda local.

Lula propôs em Tegucigalpa, capital hondurenha, que a Celac mude suas regras de funcionamento para escapar da paralisia. Ele sugeriu a criação de um grupo de trabalho que discuta formas de a entidade funcionar sem a necessidade de tomar decisões por consenso.

No diagnóstico brasileiro, a regra vem impedindo manifestações e ações conjuntas, por causa da fragmentação política entre governos de direita e de esquerda nas Américas e no Caribe. Para o presidente, a expectativa de uniformidade é “irrealista”.

A presidente Xiomara Castro recebeu Lula para 9ª Cúpula de Chefes de Estado da Celac

“Se seguirmos separados, a comunidade latino-americana e caribenha corre o risco de regressar à condição de zona de influência, em um nova divisão do globo entre superpotências. O momento exige que deixemos as diferenças de lado”, defendeu Lula. “Nossa integração é uma tarefa inadiável, que não deve ficar à mercê de divergências ideológicas.”

O presidente disse que no início dos anos 2000 houve um espírito plural e pragmático entre os líderes, que levou à criação da Celac e da Unasul (União de Nações Sul-americanas) - esta última um organismo que ele fracassou em tentar relançar, dois anos atrás.

Ele citou para a Celac iniciativas de resposta conjunta por parte de organizações como a Asean, a União Europeia e a União Africana. “É imperativo que a América Latina e o Caribe redefinam seu lugar na nova ordem global que se descortina. Nossa inserção internacional não deve se pautar em ação defensiva”, disse.

Lula e o ex-presidente de Honduras Manuel Zelaya

PUBLICIDADE Para Lula, os 33 países da região devem coordenar ações em três temas: defender ameaças à democracia; conter e superar as mudanças climáticas, exigindo mais fianciamento dos países ricos para transição justa e metas de redução de emissões; e superar a fome e a pobreza. O petista disse que a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza vai inaugurar os primeiros projetos no Haiti e na República Dominicana. Ele criticou ingerências de big techs contra soberania de países, tentativas de golpes de Estado ou de impor a democracia, disseminação de ódio e desinformação que deturpam a liberdade de expressão e o negacionismo; falou no risco da elevação do nível do mar para ilhas caribenhas e zonas costeiras, o colapso da Amazônia e o degelo da Antártida. Lula propôs também, sob aplausos, que a Celac adote a defesa de uma candidatura única, de uma mulher, para o cargo de secretária-geral das Nações Unidas, em 2026. A ideia enfrenta resistências de governos conservadores, como o de Javier Milei.

Diante de potenciais choques militares, como a disputa do Essequibo que a Venezuela ameaça tomar da Guiana, o petista reforçou o princípio da região como “zona de paz” e se comprometeu a “trabalhar para que o uso da força não se sobreponha à resolução pacífica de conflitos”.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro bilateral com Presidenta do México Claudia Sheinbaum. Honduras.

Encontro paralelo

Enquanto a Celac se reunia com líderes principalmente de esquerda em Honduras, Milei visitava o paraguaio Santiago Peña, em Assunção, em reforço de laços políticos dos presidentes de direita.

Em paralelo à cúpula, o petista se reuniu com a presidente mexicana, Claudia Scheinbaum.

A nona Cúpula da Celac decidiu em Tegucigalpa que, após o mandato da Colômbia em 2025, o Uruguai assumirá a presidência rotativa em 2026. A iniciativa é de um novo governo de esquerda, do presidente recém-empossado Yamandú Orsi.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, recebeu visita do presidente da Argentina, Javier Milei, no Palácio de López, em Assunção, enquanto os líderes de esquerda da região foram à Celac, em Honduras

Anfitriã

Ao abrir a reunião, a presidente hondurenha Xiomara Castro afirmou que havia sido um trabalho árduo sustentar a Celac em meio ao assédio e à fragmentação política, mas também pediu “unidade”. “A Celac não é perfeita, mas é nossa", disse a presidente de esquerda, que defendeu a “integração contra o colonialismo das grandes potências” como a “utopia” dos libertadores das Américas. Para ela, a região não pode ser uma zona de sacrifícios.

Xiomara afirmou que a Celac deveria mandar seu recado “quando a velha ordem neolilberal imposta aos nossos países colapsa e as grandes potências como os EUA redesenham seu mapa econômico sem se perguntar que povos ficarão para trás”.

“Não podemos seguir caminhando separados quando o mundo se reorganiza sem nós, tampouco podemos nos unir repetindo a receita do fracasso”, afirmou ela.

A presidente atribuiu a realidade de corrupção, violência e pobreza da América Latina ao modelo neoliberal do Consenso de Washington e disse que “nossos jovens se converteram em migrantes buscando o sonho americano e hoje são expulsos massivamente dos EUA”.

“A Celac tem que ser respeitada como zona de paz”, afirmou Xiomara. “Os 33 países não podem deixar de debater a nova ordem imposta pelos EUA com suas medidas tarifárias e de deportação. A Celac deve ser ferramenta de emancipação e cooperação soberana, justiça ambiental, socialismo democrático e autodeterminação dos povos.”