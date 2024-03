Lula se reúne com Maduro para discutir eleição na Venezuela; crise com Guiana não será tema

Lula ressaltou que não vai mencionar a disputa histórica envolvendo Venezuela e Guiana pela região de Essequibo, que pertence a Georgetown e tem grandes reservas de petróleo. O tema também não foi discutido na reunião de Lula com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, em Georgetown, na quinta-feira, 29.

O mandatário brasileiro afirmou após o encontro com Ali que o Brasil vai trabalhar para que a América do Sul seja uma zona de paz no mundo. “Nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas de trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como zona de paz no planeta Terra. Nós não precisamos de guerra”, disse Lula, antes de esperado encontro com o ditador venezuelano Nicolás Maduro.