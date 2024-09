Lula se reúne com presidente da Autoridade Palestina e defende cessar-fogo imediato em Gaza

Ao falar em evento, em Nova York, nesta semana, o presidente brasileiro disse que a ONU “não tem coragem” de criar o Estado da Palestina, lembrando que na sua fundação teve força para criar o Estado de Israel.

Segundo assessores do presidente, o contato entre Lula e Abbas foi “rápido, mas caloroso” e ocorreu durante a reunião bilateral do brasileiro com o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo.