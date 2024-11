Lula telefona para presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, e diz que irá ao país

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi. De esquerda e herdeiro político do ex-presidente José “Pepe” Mujica, Orsi venceu Álvaro Delgado, de centro-direita, no segundo turno disputado neste domingo, 24.

Em nota divulgada pelo Planalto, Lula disse que irá ao Uruguai em 6 de dezembro para a Cúpula do Mercosul, onde pretende encontrar Orsi e Mujica. O presidente também mandou um abraço para o ex-presidente uruguaio, de 89 anos, que se curou recentemente de um câncer no esôfago, mas está com a saúde frágil. A vitória de Orsi significa o retorno da esquerda no Uruguai, depois de cinco anos do governo de direita de Lacalle Pou. A campanha do presidente eleito teve um discurso voltado ao centro e mais moderado.

Imagem do domingo, 24, mostra o presidente eleito no Uruguai, Yamandu Orsi, ao lado de sua vice-presidente, Caroline Cosse Foto: Natacha Pisarenko/AP

Para o governo brasileiro, a vitória significa um alinhamento político em um dos principais debates do Mercosul, sobre o acordo comercial com a China. Com Lacalle Pou, o governo uruguaio procurava um acordo bilateral com Pequim, o que dificultava o plano defendido por Lula de um acordo que incluísse todo o bloco. Orsi, no entanto, tende a seguir a linha do Brasil.

Apesar das divergências políticas com o presidente argentino Javier Milei, Orsi deve manter as boas relações do Uruguai com a Argentina.

A eleição uruguaia teve a presença de dois candidatos com discursos moderados, contrário a uma tendência de polarização em diversos países. “Vou ser o presidente que constrói uma sociedade mais integrada, onde, apesar das diferenças, ninguém possa ficar para trás do ponto de vista econômico, social e político”, declarou Orsi no primeiro discurso como presidente eleito.

O reconhecimento da derrota por parte de Álvaro Delgado aconteceu antes do resultado oficial ser concluído. “Acima de tudo, devemos respeitar a decisão soberana”, discursou para apoiadores.

Lacalle Pou ligou para Orsi quase imediatamente após as projeções de boca de urna darem, de forma unânime, a vitória à esquerda. “Liguei para Yamandú Orsi para parabenizá-lo como presidente eleito de nosso país e para me colocar sob seu comando e iniciar a transição assim que ele entender que é pertinente”, escreveu o atual presidente no X. /COM LUIZ HENRIQUE GOMES