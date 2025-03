Lula visita no Japão hotel que ficou famoso por filme do agente 007 com Sean Connery como James Bond

O hotel serviu de locação ao filme de 1967 - Com 007 Só Se Vive Duas Vezes (You Only Live Twice, título original em inglês). O roteiro remete à Guerra Fria, e o espião viaja ao Japão para evitar uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética.

O hotel serve no enredo como sede da empresa inimiga Osato Chemicals. O ator Sean Connery gravou uma cena icônica na fachada. Com a fama, a hospedagem entrou na lista turística de Tóquio e virou ponto de visitação de fãs do personagem.