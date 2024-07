Macron deve manter premiê como interino na França até o fim da Olimpíada

O presidente informou ao premiê Attal e sua equipe que o governo passará a ser interino no final do dia e deu a entender que a situação pode “durar algum tempo”, provavelmente até o final dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26 de julho e terminam em 11 de agosto, segundo ministros presentes na reunião.

O gabinete se reuniu nove dias após o segundo turno das legislativas, que reconfigurou o tabuleiro político no país.