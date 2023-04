Macron diz que França quer saída pacífica para Taiwan após ser criticado por aliados europeus

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira, 12, que a posição francesa em relação a Taiwan, baseada no compromisso da política de Uma Só China, permanece a mesma. Ele foi criticado por aliados europeus esta semana após afirmar que a Europa não pode agir para aumentar tensões entre a República Popular da China e a ilha autônoma de Taiwan, considerada uma província rebelde por Pequim.

Os comentários do presidente francês foram acompanhados de uma declaração sobre a posição da Europa em relação aos Estados Unidos. Para Macron, os países europeus não podem ser “vassalos” dos americanos para não serem arrastados para o conflito crescente entre EUA e China. “O pior seria pensar que nós, europeus, devemos nos tornar seguidores desse tópico e seguir a sugestão da agenda dos EUA”, disse Macron em uma entrevista aos jornais Les Échos e Politico.

Após as críticas, Macron disse nesta quarta-feira que as posições da França e da Europa sobre Taiwan são iguais. “Somos a favor do status quo. A política é constante e não mudou”, declarou.

Presidente Emmanuel Macron ao lado da primeira-dama Brigitte Macron e do rei holandês Willem-Alexander em Amsterdã, na Holanda, nesta quarta-feira, 12 Foto: Peter Dejong/via Reuters

Segundo o francês, não é do interesse dos europeus participar de uma “escalada verbal” sobre a questão de Taiwan. Ele afirma que essa posição é compartilhada pelo presidente Joe Biden, que demonstra “uma vontade de evitar qualquer escalada, apesar das tensões atuais”.

A posição de Macron com relação aos EUA está de acordo com uma das principais características da política externa da sua gestão, que busca uma autonomia estratégica da Europa no tabuleiro geopolítico. O francês tem insistindo que o bloco europeu precisa trabalhar em estreita colaboração com os EUA, mas sem depender disso. “Ser aliado não significa ser vassalo”, declarou nesta quarta-feira.

Líderes europeus questionaram o momento dos comentários de Macron, embora reconheçam que a autonomia política da Europa não é uma questão nova na sua agenda política.

Os comentários aconteceram no momento em que os EUA fornecem a maior parte do apoio militar à Ucrânia na guerra com a Rússia e horas antes da China iniciar exercícios militares no Estreito de Taiwan, em resposta a visita da presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, ao presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, na Califórnia.

Macron também afirmou que coordenou a viagem à China com Biden e que a França e os EUA compartilham a mesma visão de uma “região aberta no Indo-Pacífico” e os mesmos pontos de vista sobre Taiwan, incluindo o compromisso com a política de “Uma Única China”, que reconhece o governo de Pequim e Taiwan como uma única nação, e com a defesa de uma solução pacífica para a questão da ilha. “Foi o que eu disse cara a cara ao presidente (Xi Jinping); é o que eu disse em todos os lugares”, acrescentou Macron. “Não mudamos.” /NEW YORK TIMES