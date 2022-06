Macron perde maioria absoluta no Parlamento em eleições legislativas, mostram projeções iniciais

PARIS - O presidente da França Emmanuel Macron está a caminho de perder sua maioria absoluta na Assembleia Nacional e o controle de sua agenda de reformas depois que as primeiras projeções de quatro pesquisas mostraram que a eleição deste domingo, 19, entrega um parlamento travado. Enquanto isso, a extrema-direita comemora um “tsunami” nas legislativas.

A aliança de centro de Macron Ensemble! deve terminar com o maior número de assentos, mostraram as pesquisas, seguida pelo bloco de esquerda Nupes, liderado pelo veterano de esquerda Jean-Luc Melenchon.

O limite para uma maioria absoluta é de 289 assentos na Câmara dos Deputados e, embora as projeções das quatro pesquisas tenham variado, todos concordaram que Macron e seus aliados ficariam muito aquém disso.

Previsões separadas do instituto de pesquisas Ifop, OpinionWay, Elabe e Ipsos mostraram que a aliança Ensemble de Macron ganhou 200-260 assentos e Nupes garantiu149-200.

Se confirmado, um parlamento travado abriria um período de incerteza política que exigiria um grau de compartilhamento de poder entre os partidos não experimentados na França nas últimas décadas, ou então resultaria em paralisia política e até mesmo eleições repetidas.

A capacidade de Macron de buscar mais reformas na segunda maior economia da zona do euro dependeria de sua capacidade de reunir moderados fora de sua aliança à direita e deixar para trás sua agenda legislativa.

Na sede do Nupes, o povo aplaudiu, cantou e comemorou quando chegaram as primeiras estimativas.

Em outra grande mudança para a política francesa, o partido de extrema-direita de Marine Le Pen pode ganhar até 100 cadeiras, mostraram as projeções iniciais, sua maior pontuação já registrada.

O partido Agrupamento Nacional (RN) comemorou um “tsunami” nas eleições. “É uma onda azul marinho em todo o país. A lição desta noite é que o povo francês transformou Emmanuel Macron em um presidente minoritário”, Jordan Bardella, seu líder interino, congratulou-se na televisão TF1. A extrema direita pôde assim formar um grupo parlamentar, pela primeira vez desde 1986.

Os conservadores Les Republicains e aliados também podem obter até 100.

País dividido

Macron, de 44 anos, tornou-se em abril o primeiro presidente francês em duas décadas a conquistar um segundo mandato, mas preside um país profundamente desencantado e dividido, onde o apoio a partidos populistas de direita e esquerda aumentou.

Ele apelou por um mandato forte durante uma campanha realizada no contexto de uma guerra no leste da Europa que reduziu o fornecimento de alimentos e energia e elevou a inflação, corroendo os orçamentos das famílias.

“Nada seria pior do que adicionar a desordem francesa à desordem mundial”, disse o presidente antes do segundo turno da votação.

A aliança Nupes de Melenchon fez campanha para congelar os preços de bens essenciais, reduzir a idade de aposentadoria, limitar a herança e proibir empresas que pagam dividendos por demitir trabalhadores. Melenchon também apela à desobediência à União Europeia.

Os aliados políticos de Macron colocaram Melenchon como um “agitador sinistro” que destruiria a França. Christophe Castaner, um dos legisladores mais importantes do partido no poder, ridicularizou seu programa econômico como “repleto de clichês da era soviética”.

“Está fora de questão para mim votar nas propostas absurdas de Melenchon - nos exilar da Europa e outras bobagens desse tipo. E seria impossível financiá-las”, disse a aposentada Joyce Villemur, que votou em Sèvres, nos arredores de Paris.

As estimativas iniciais indicavam que o Nupes ficou confortavelmente aquém de conquistar a maioria no poder, mas privou Macron do mesmo e se tornaria o maior bloco de oposição na Assembleia.

Se Macron e seus aliados perderem a maioria absoluta por uma ampla margem, como sugerem as projeções iniciais, eles podem buscar uma aliança com os conservadores Les Republicains ou administrar um governo minoritário que terá que negociar leis com outros partidos caso a caso./AFP e REUTERS