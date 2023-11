Uma conversa online encontrada pela polícia alemã pode ser um elemento-chave para desvendar o desaparecimento de Madeleine Mccann, a menina britânica de 3 anos que desapareceu no Algarve, em Portugal, em 2007. Em entrevista ao programa BBC Panorama, veiculado na segunda-feira, 30, o procurador da investigação afirmou que foram encontrados chats online entre o suspeito Christian Brueckner e outro pedófilo, em que são citadas as letras “mm”.

De acordo com Hans Christian Wolters, procurador público em Braunschweig, o suspeito detalha explicitamente seu desejo de sequestrar e matar uma menina e “documentar isso”. Ele então fala sobre “destruir evidências” e o pedófilo responde: “mm”. Trechos do programa, que é transmitido no Reino Unido pela emissora britânica, foram divulgados pelo tabloide Daily Mail.

A polícia considera as letras como uma possível referência às iniciais de Madeleine McCann. Wolters disse à BBC que “pode ser uma dica”. “Claro, é importante para nós. Poderia ser uma peça para o grande quebra-cabeça.”

Ele ainda afirmou, de acordo com o Daily, acreditar que Madeleine tenha sido morta em Portugal por Brueckner. “Só posso dizer que só temos um suspeito no momento. [Ela morreu] em Portugal e achamos que talvez saibamos onde isso aconteceu.”

O alemão Christian Brueckner, de 46 anos, é considerado o principal suspeito do desaparecimento. Maddie McCann desapareceu de seu quarto em um apartamento na costa da Praia da Luz, no sul de Portugal, onde passava as férias com a família. Ela dormia no quarto com os irmãos gêmeos mais novos. Os pais da menina, Gerry e Kate McCann, chegaram a ser detidos e depois soltos durante a investigação, que terminou com a demissão do inspetor-chefe português encarregado do caso.

Em 2020, a polícia alemã anunciou que estava investigando um novo suspeito no desaparecimento da menina. As suspeitas recaíram sobre Brueckner, que passou temporadas na região portuguesa do Algarve entre 1995 e 2007 e estava “conectado com a área” da Praia da Luz. Além disso, o alemão é condenado por crimes sexuais, incluindo abuso de menores.

Brueckner está atualmente cumprindo uma sentença de sete anos de prisão na Alemanha por ter estuprado uma turista americana de 72 anos na Praia da Luz, em 2005.