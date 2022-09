Maduro aceita pedido de Petro para Venezuela mediar diálogo com última guerrilha ativa na Colômbia

BOGOTÁ - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aceitou o convite do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para que a Venezuela seja a garantidora dos diálogos de paz de Bogotá com o Exército de Libertação Nacional (ELN), última guerrilha ativa em território colombiano.

Pouco depois de restabelecer as relações diplomáticas com o governo de venezuelano - que ficaram suspensas por três anos, após a ruptura causada pelo reconhecimento de Juan Guaidó como presidente durante o governo de Iván Duque -, Petro solicitou a incorporação da Venezuela “como país garantidor” das negociações da Colômbia com o ELN, em carta pública divulgada na terça-feira, 13. A resposta pública de Maduro foi dada durante um comício.

Leia também Colômbia e Venezuela anunciam a reabertura de suas fronteiras para o dia 26

“A Venezuela aceita o caráter de garantidora. Claro que sim!”, afirmou o presidente, lembrando que seu país participou do processo de paz que resultou na dissolução das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) durante o governo do ex-presidente Hugo Chávez (1999-2014), quando ele era chanceler. “A paz da Colômbia é a paz da Venezuela, é a paz da América do Sul”, acrescentou.

Cartaz do ELN alerta sobre 'campo minado' da guerrilha em Catatumbo, no departamento Norte de Santander. Foto: Raul Arboleda/ AFP - 20/08/2022

Com o aceite, Caracas se junta a Chile e Cuba na retomada do processo de paz, cujas negociações foram interrompidas em 2019 por Iván Duque, depois de um ataque contra uma academia de polícia deixar 22 mortos. Após a suspensão das negociações, o ELN aumentou sua força de 1.800 para 2.500 membros, segundo estimativas oficiais.

Delegados de Petro já se reuniram em Havana com representantes da guerrilha, mas o primeiro presidente antecipou a realização de uma reunião imediata com o ELN na Venezuela, onde, segundo a inteligência militar colombiana, estão localizados vários membros da liderança insurgente.

No final de agosto, o comandante do ELN, Antonio García, assegurou que a guerrilha está coesa diante dos diálogos, em meio a denúncias de que alguns de seus líderes bloquearam uma solução negociada para o confronto, que já dura quase seis décadas.

Continua após a publicidade

Colômbia e Venezuela compartilham uma fronteira porosa de cerca de 2.200 km, e os protocolos de negociação estipulam que, em caso de ruptura, os negociadores do ELN retornarão à Colômbia “em trânsito pelo território venezuelano”./ AFP