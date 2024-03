Maduro falha ao não cumprir acordo para permitir escolha de candidato da oposição, dizem EUA

Nichols comparou a votação de María Carina Machado nas primárias da oposição, quando recebeu 93% dos votos, com a participação no plebiscito convocado sob medida pelo regime para decidir sobre a anexação do Essequibo, atualmente parte do território da Guiana rica em recursos minerais. Segundo o regime a participação teria sido de 50%. Para Nichols, o chavismo recebeu uma “mensagem assustadora” com os resultados e as pesquisas eleitorais mostram ainda que o país tem “fome de mudança”.

“A recusa de Maduro em restabelecer os direitos políticos dos candidatos, como a vencedora da oposição nas primárias, María Corina Machado, e a perseguição e a prisão de muitos de seus apoiantes são passos na direção errada. Apesar dessas transgressões recentes, continuamos empenhados em apoiar o processo democrático da Venezuela e, juntamente com os membros da comunidade internacional, em insistir no direito da oposição venezuelana de escolher o seu candidato e no direito do povo venezuelano de escolher o seu próximo presidente.”

Brian A. Nichols participou de um seminário promovido pelo Conselho das Américas. Ele também reagiu à expansão da China na América Latina, e afirmou que o governo comunista de Pequim tenta minar a democracia na região e promover outro tipo de governança. Para fazer frente, disse ele, os EUA trabalham em prol de financiamentos e investimentos em países latino-americanos e caribenhos.