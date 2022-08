Maior carga de grãos parte da Ucrânia e primeiro navio estrangeiro chega ao país após acordos

ODESSA - A maior caravana de navios que transportam grãos e outros produtos partiu de portos ucranianos neste domingo, 7, rumo à Europa, Ásia e Oriente Médio pelas águas minadas do Mar Negro, após o acordo entre Rússia e Ucrânia respaldado pela ONU para liberar os portos com o objetivo de aliviar a crise alimentar mundial. Ao mesmo tempo, o primeiro cargueiro estrangeiro chegou ao país desde o início da guerra.

A caravana composta por quatro navios transportando cargas agrícolas receberam autorização para deixar a costa do Mar Negro. De acordo com a ONU, os quatro navios que deixaram o que era um dos celeiros do mundo transportaram quase 170.000 toneladas de produtos agrícolas.

Ismini Palla, porta-voz das Nações Unidas, disse que os navios estavam transportando 6.000 toneladas de óleo de girassol para a Itália, 45.000 toneladas de farinha para a China, 66.000 toneladas de óleo de girassol para o Irã e 44.000 toneladas de milho para a cidade turca de Iskenderun.

O navio de grãos Star Helena, parte do porto de Odessa, Ucrânia, neste domingo, 7. De acordo com o Ministério da Infraestrutura da Ucrânia, o navio sob bandeira das Ilhas Marshall está transportando 45 mil toneladas de girassol ucraniano Foto: Nina Lyashonok/AP

Segundo ela, todos os navios ficarão ancorados ao norte de Istambul e serão inspecionados pelo Centro de Coordenação Conjunta, um escritório onde representantes seniores da Ucrânia, Rússia, Turquia e da ONU trabalham juntos para permitir o transporte seguro de grãos, alimentos e fertilizantes.

De acordo com o Ministério da Defesa turco, um navio partiu de Odessa e três do porto ucraniano de Chornomorsk. Um navio vazio com bandeira de Barbados também entrou em águas territoriais ucranianas no sábado, 6, o primeiro navio a chegar à Ucrânia para carregamento, disse Oleksandr Kubrakov, ministro de infraestrutura da Ucrânia, em um tweet.

Quatro outros navios já partiram esta semana carregando mais de 80.000 toneladas de produtos para serem entregues ao Reino Unido, Irlanda, Turquia e Líbano. Kubrakov disse que o governo está gradualmente avançando para permitir que os portos lidem com volumes maiores de trabalho, visando pelo menos 100 navios por mês em um futuro próximo.

Navio adiado

Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU assinaram acordos no mês passado para criar um corredor marítimo que permitiria que navios de carga viajassem com segurança para fora dos portos que os militares russos bloquearam e através das águas que os militares da Ucrânia haviam colocado minas. A implementação do acordo, que está em vigor para quatro meses, ocorreu lentamente desde que o primeiro navio partiu em 1º de agosto.

Os navios que saem da Ucrânia são inspecionados por equipes compostas por funcionários dos três países e da ONU para garantir que transportam apenas grãos, fertilizantes ou alimentos e não quaisquer outras mercadorias. Os navios de entrada são verificados para garantir que não estejam carregando armas.

O Centro de Coordenação Conjunta, responsável pela gestão do negócio, disse que três navios de carga que partiram na sexta-feira passaram por suas inspeções e receberam autorização neste domingo para passar pelo Estreito de Bósforo, na Turquia, a caminho de seus destinos finais.

No entanto, um navio que deixou a Ucrânia na segunda-feira passada com grande alarde como o primeiro a partir sob o acordo de exportação de grãos teve sua chegada programada no Líbano adiada neste domingo, de acordo com um ministro do Gabinete libanês e a Embaixada da Ucrânia.

Inspeção do navio Razoni, de bandeira de Serra Leoa, na Turquia após partir da Ucrânia levando grãos Foto: Ministério da Defesa da Turquia/AFP

A causa do atraso não foi imediatamente esclarecida e o Marine Traffic, que monitora o tráfego de navios e a localização dos navios no mar, mostrou o Razoni, com bandeira de Serra Leoa, ancorado no Mar Mediterrâneo, perto da Turquia.

O ministro dos Transportes do Líbano, Ali Hamie, twittou que o navio “que deveria, de acordo com os rumores, chegar ao porto de Trípoli no Líbano” mudou seu status. Hamie se recusou a comentar mais quando contatado pela Associated Press.

De acordo com a Marine Traffic, o navio mudou seu status no sábado para “pedido”, o que significa que estava esperando alguém comprar a carga - 26.000 toneladas de milho para ração de frango.

Crise mundial

O bloqueio de milhões de toneladas de grãos devido à guerra na Ucrânia, que ao lado da Rússia é um dos maiores produtores mundiais de cereais, provocou a disparada dos preços dos alimentos e o temor de uma crise mundial de fome, especialmente nos países mais pobres.

Especialistas dizem que os problemas que afetam os mercados de alimentos estão longe de serem resolvidos com os acordos, mas servem de esperança frente a uma crise alimentar que já atingiu proporções tão grandes que nenhuma intervenção pode resolvê-la, apontam.

Ainda assim, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que entregar os estoques ucranianos de grãos era um “imperativo humanitário” que ele esperava “trazer estabilidade e alívio muito necessários à segurança alimentar global”.

O cargueiro Fulmar S, de bandeira de Barbados, chega ao porto de Chornomorsk para receber o primeiro carregamento de grãos Foto: Serhii Smolientsev/Reuters

No Vaticano, o papa Francisco afirmou neste domingo que a retomada das exportações de grãos ucranianos é um “sinal de esperança” e uma prova de que um diálogo é possível para acabar com a guerra.

“Quero elogiar com satisfação a saída dos carregamentos de grãos dos portos ucranianos. Este passo demonstra que é possível dialogar e alcançar resultados concretos que beneficiem a todos”, disse o pontífice aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, ao final da tradicional oração do Angelus. “Este acontecimento também é um sinal de esperança. E espero de todo coração que, seguindo este caminho, seja possível acabar com os combates e alcançar uma paz justa e duradoura”, acrescentou.

Nova fase da guerra

Nos últimos quatro meses da guerra, a Rússia se concentrou em capturar a região de Donbas, no leste da Ucrânia, onde os separatistas pró-Moscou controlaram alguns territórios como repúblicas autoproclamadas por oito anos. As forças russas fizeram progressos graduais na região fronteiriça com a Rússia enquanto lançavam mísseis e ataques de foguetes para reduzir os movimentos de combatentes ucranianos em outros lugares.

No último dia, cinco civis foram mortos em disparos russos e separatistas em cidades da região de Donetsk, a parte de Donbas ainda sob controle ucraniano, informou o governador regional, Serhi Haidai. Ele e funcionários do governo ucraniano repetidamente pediram aos civis que deixassem a província.

Em uma análise de fim de semana, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que a invasão russa que começou em 24 de fevereiro “está prestes a entrar em uma nova fase”, na qual a mudança de combate mudaria para oeste e sul para uma linha de frente de aproximadamente 350 km que se estende desde perto da cidade de Zaporizhzhia até Kherson, ocupada pelos russos.

Kherson, localizada no rio Dnipro, perto de sua foz com o Mar Negro, ficou sob controle russo no início da guerra e as autoridades ucranianas prometeram retomá-la. Kherson está localizada a 227 km de Odessa, onde fica o maior porto da Ucrânia, então a escalada do conflito pode ter repercussões no acordo internacional de grãos.

Grãos de trigo são vistos dentro de um armazenamento danificado por um ataque de míssil russo, na região de Zaporizhzhia, em 5 de agosto Foto: Dmytro Smolienko/Reuters

A cidade de Mikolaiv, um importante centro de construção naval que as forças russas bombardeiam diariamente, fica ainda mais perto de Odessa. O governador da região de Mskolaiv, Vitali Kim, disse que uma instalação industrial nos arredores da capital regional foi atacada no domingo.

A operadora da usina nuclear da Ucrânia, Energoatom, informou que a maior usina nuclear da Europa, localizada no sudeste do país, ficou sob fogo russo neste sábado. Ele disse que o bombardeio danificou três monitores de radiação ao redor da instalação de armazenamento de combustíveis nucleares usados e que um trabalhador ficou ferido.

Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, disse recentemente que estava preocupado com a forma como a usina estava sendo operada e os combates ocorridos em torno dela representavam graves ameaças à saúde e ao meio ambiente./AFP, AP e NYT