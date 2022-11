Maior vulcão ativo do mundo entra em erupção no Havaí pela primeira vez em 38 anos

O maior vulcão ativo do mundo, o Mauna Loa, no Havaí, entrou em erupção nesta segunda-feira, 28, pela primeira vez em 38 anos. Localizado no coração do arquipélago, o vulcão começou a expelir lavas durante a madrugada (horário de Brasília; noite de domingo no horário local) que podem ameaçar estradas, mas até o momento não há riscos maiores para a área povoada.

Nenhuma ordem de retirada de habitantes foi emitida até o final desta segunda-feira, mas abrigos foram montados por precaução na região, segundo as autoridades locais. Eles também realizaram o alerta de que os ventos podem carregar o gás e as cinzas expelidas do vulcão para as proximidades. A última vez que o Mauna Loa havia entrado em erupção foi em 1984.

Embora não haja sinais de fluxos de lava perigosos ou riscos de terremotos, os dois fenômenos foram comuns em erupções anteriores, segundo o professor da Universidade de Miami, Falk Amelung.

Imagem cedida pelo serviço geológico americano mostra efeitos da erupção do Mauna Loa, em câmera de pesquisa localizada no vulcão Foto: USGS / via NYT

O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que a erupção começou no cume do vulcão, mas os fluxos de lava começaram a fluir também para o lado nordeste, onde há uma chamada zona de fenda. A fumaça expelida pelo vulcão se tornou visível em Kailua Kona, um destino turístico popular no Havaí.

Segundo a especialista em vulcões do serviço geológico americano, Wendy Stovall, o fluxo em direção ao nordeste do vulcão é uma boa notícia para a área de Kailua Kona, localizada no lado oeste da ilha. Encostas localizadas nesse lado poderiam facilitar os fluxos de lava para a zona de fenda sudeste, o que tornaria a área vulnerável durante a erupção. “Quando Mauna Loa entra em erupção, ele fica em uma zona de fenda; normalmente não se move de um lado para o outro”, disse ela.

As encostas do vulcão no lado nordeste são graduais e pode levar semanas ou meses para que qualquer área povoada enfrente um perigo significativo, além da necessidade de um grande volume de lava. Wendy Stovall explica que a lava pode eventualmente atingir a estrada Saddle, que corta o Havaí, e a estrada que leva a um observatório no Norte que serve para medir gases atmosféricos desde a década de 1950, mas não há riscos maiores até o momento.

#MaunaLoa is erupting from vents on the Northeast Rift zone. Flows are moving downslope to the north. USGS Photos from Civil Air Patrol fight. #MaunaLoaErupts @Volcanoes_NPS @Hawaii_EMA @CivilDefenseHI pic.twitter.com/kUYWYPdk4L — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

O maior terremoto registrado no Havaí, em 1868, foi associado a uma erupção do Mauna Loa, e a relação de erupções e terremotos são estreitas. “Há casos de terremotos desencadeando erupções e potencialmente erupções desencadeando terremotos”, explicou o sismólogo do serviço geológico americano, Wes Thelen. “Mas isso não significa que haverá um grande terremoto associado a essa erupção em particular”, acrescentou.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia em Honolulu, localizado a 305 quilômetros de distância do Mauna Loa, as cinzas expelidas pela erupção podem se acumular em todo Havaí e causar desconforto respiratório, além de prejudicar plantações e a criação de gado e danificar motores e equipamentos eletrônicos.

Em duas erupções anteriores, em 1984 e 1950, os fluxos de lava expelidos do vulcão foram em direção às cidades de Hilo e Kona do Sul, respectivamente. A chegada desses fluxos às zonas povoadas pode levar horas, semanas ou meses, indicam os mapas do serviço geológico. “Com base em eventos passados, os estágios iniciais de uma erupção do Mauna Loa podem ser muito dinâmicos e a localização e o avanço dos fluxos de lava podem mudar rapidamente”, disse o órgão.

O serviço geológico também informou que o vulcão, considerado um dos mais ativos do mundo, entrou em erupção 33 vezes desde 1843. Mana Loa, cujo nome significa “longa montanha”, está a 13.681 pés acima do nível do mar e a cerca de 30.000 do fundo do mar. /WASHINGTON POST