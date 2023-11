Mais de 100 mil pessoas vão às ruas na França para protestar contra o antissemitismo

THE NEW YORK TIMES - Mais de 100 mil manifestantes em Paris e em cidades de toda a França saíram às ruas neste domingo, 12, para mostrar a sua solidariedade aos os judeus do país em meio a um aumento de casos de antissemitismo na França desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, no dia 7 de outubro.

A manifestação foi convocada pelos líderes de ambas as câmaras do Parlamento francês, do Senado e da Assembleia Nacional, e ocorreram sem maiores incidentes. Os protestos aconteceram um dia após uma manifestação pró-Palestina em Londres, no Reino Unido, que contou com 300 mil pessoas.

As tensões têm aumentado em França e particularmente em Paris, que abriga uma grande comunidade judaica e muçulmana. No mês passado, mais de 1200 atos antissemitas foram relatados no país europeu e a polícia fez 539 prisões.

A manifestação contra o antissemitismo em Paris no domingo foi convocada pelos líderes das duas casas do Parlamento francês Foto: Claudia Greco/Reuters

O presidente da França, Emmanuel Macron, condenou “o ressurgimento insuportável do antissemitismo” na França em uma carta aberta publicada no jornal Le Parisien no sábado, 11, e disse que “não haveria tolerância para o intolerável”. Ele acrescentou: “Uma França onde os nossos cidadãos judeus têm medo não é a França”.

Os presidentes franceses normalmente não participam destas manifestações, e Macron disse que, embora não estivesse presente, estaria nos protestos “no meu coração e nos meus pensamentos”.

Macron também ligou para o presidente de Israel, Isaac Herzog, para esclarecer os comentários que fez à BBC na sexta-feira, 10, quando afirmou que “não havia justificativa” para os bombardeios aéreos israelenses em áreas com uma grande quantidade de civis.

Continua após a publicidade

O presidente francês afirmou que ele “não pretende e não pretendia acusar Israel de prejudicar intencionalmente civis inocentes na guerra contra a organização terrorista Hamas”, afirmou o Palácio do Eliseu em um comunicado. Macron disse a Herzog que “ele apoia inequivocamente o direito e o dever de Israel de autodefesa e expressou seu apoio à guerra de Israel contra o Hamas”, disse o comunicado.

Os manifestantes incluíram, a partir da esquerda, o ex-presidente Nicolas Sarkozy; os líderes da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, e do Senado, Gérard Larcher; a primeira-ministra Élisabeth Borne; e o ex-presidente François Hollande Foto: Thomas Samson/AFP

O presidente do Senado, Gérard Larcher, e o líder da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, afirmaram que a marcha não pretendia ser uma declaração política sobre a guerra, sobre a qual os partidos políticos em França entraram em confronto nas últimas semanas.

Em vez disso, Braun-Pivet, que tem sido alvo de ameaças antissemitas e está sob proteção policial, apontou que a marcha era um apelo aos cidadãos franceses para que mostrassem uns aos outros e ao mundo “o que a França é hoje”.

O fato de tantas pessoas terem participado de uma marcha organizada há apenas seis dias — segundo o Ministério do Interior, mais de 182 mil pessoas atenderam aos protestos em todo o país, incluindo 105 mil só em Paris — mostrou que os franceses eram “capazes de se reunirem rapidamente em torno dos nossos valores”, disse Bruan-Pivet.

Vários ex-presidentes juntaram-se à marcha em Paris, incluindo François Hollande e Nicolas Sarkozy, bem como cinco ex-primeiros-ministros franceses.

Continua após a publicidade

Kathleen Lemire, de 70 anos, juntou-se à multidão em Paris. Muitos manifestantes agitavam bandeiras e cartazes com fotografias de reféns que estão na Faixa de Gaza. A mãe de Lemire escondeu crianças judias na Segunda Guerra Mundial. “Minha mãe me contou o que viu”, disse ela. “Foi no dia 7 de outubro, mas em maior escala. Sinto que isso é apenas o começo.”

Manifestante segura cartaz que pede o retorno dos reféns israelenses que estão na Faixa de Gaza Foto: Claudia Greco/Reuters

Lisa Cohen, 31 anos, acabou de regressar a Paris de uma viagem a Tel-Aviv para apoiar os seus amigos e familiares após o ataque. “Eu me senti melhor lá”, disse ela andando no meio da multidão. Muitos dos seus amigos não-judeus tornaram-se distantes, disse ela, pois apoiavam a causa palestina.

“Alguns têm minimizado os ataques antissemitas, dizendo que a islamofobia é pior e que os judeus têm recebido demasiada atenção”, disse Cohen, gestora de projetos numa startup.

Políticos

Macron viajou para Israel no mês passado para declarar apoio ao país, ao mesmo tempo que trabalhava no apoio humanitário a Gaza.

Mas Jean-Luc Mélenchon, líder do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, classificou as marchas de domingo nas redes sociais como uma reunião de “amigos de apoio incondicional ao massacre”. O partido de Melenchon se recusou a chamar o Hamas de organização terrorista.

Continua após a publicidade

A primeira-ministra Élisabeth Borne, cujo pai era um sobrevivente do Holocausto, esteve na frente da marcha e disse que o governo estava “mandando uma mensagem aos nossos cidadãos judeus que estamos ao seu lado, estamos mobilizados e não deixaremos nada passar”.

Manifestação contra o antissemitismo na França teve policiamento reforçado Foto: Christophe Ena/Associated Press

Outras manifestações ocorreram nas cidades de Estrasburgo, Marselha e Lyon e também juntaram milhares de pessoas. Só em Lyon, 50 atos antissemitas foram registrados no último mês, três vezes o total de todo o ano de 2022.

A França tem estado em alerta máximo contra ataques terroristas, com reforço policial nas ruas. Uma semana após o ataque do grupo terrorista Hamas, um homem armado com facas matou um professor e feriu três outros funcionários na sua antiga escola, na cidade de Arras, no norte do país, no que a polícia chamou de ataque terrorista.

O governo também destacou 10 mil agentes da polícia e soldados para proteger sinagogas e escolas e centros judaicos em todo o país, consciente dos ataques a tais instituições durante conflitos anteriores entre Israel e os palestinos.

A Grande Sinagoga des Victoires em Paris, em outubro. O governo destacou 10.000 policiais e soldados para proteger sinagogas e escolas e centros judaicos em todo o país Foto: Christophe Petit Tesson/EFE

“Nunca vimos um número tão elevado de atos antissemitas”, disse Marc Knobel, historiador do antissemitismo em França. “500 mil franceses judeus estão assustados no seu próprio país, e isso é absolutamente aterrorizante.”