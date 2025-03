Mais de 300 mil residências estão sem energia elétrica na Austrália após passagem de ciclone

Uma pessoa morreu, dezenas ficaram feridas e mais de 300 mil residências estão sem eletricidade na Austrália devido às chuvas intensas que atingem o país neste domingo, 09. As fortes precipitações são causadas pelo ciclone tropical Alfred, que passou dois dias próximo à costa australiana antes de se degradar para uma depressão tropical e tocar terra na noite de sábado, 08.

A população deve se preparar para ficar ‘vários dias sem eletricidade’, informou uma operadora de energia. Foto: Dave Hunt/AP

PUBLICIDADE Os ventos fortes e as chuvas torrenciais derrubaram a rede elétrica e provocaram alertas de enchentes por conta de rios que transbordaram ao longo de 400 km de linha costeira no sudeste do estado de Queensland e no nordeste de Nova Gales do Sul, onde fica a capital, Sidney. Empresas de energia informaram que cerca de 310 mil residências em Queensland e pelo menos 16 mil em Nova Gales do Sul estavam sem eletricidade no domingo.

Uma placa de trânsito submersa após enchente. Foto: David Gray/DAVID GRAY

A população deve ficar “vários dias sem eletricidade”, informou a operadora de energia elétrica Essential Energy em um comunicado.

As enchentes, quedas de árvores e deslizamentos de terra, que dificultam o acesso às regiões mais atingidas por estrada, são as principais causas da dificuldade de restabelecer o fornecimento de energia.

Casas foram destruídas pelo ciclone tropical. Foto: Dave Hunt/AP

Um homem de 61 anos foi encontrado morto no sábado, depois que sua caminhonete foi arrastada por uma ponte e caiu em um rio no norte de Nova Gales do Sul.

Em outro incidente no mesmo dia e no mesmo estado, a polícia informou que 13 soldados ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital após dois caminhões do exército tombarem quando se deslocavam para limpar as estradas na cidade de Lismore. /Com informações de AFP