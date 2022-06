Mais de 40 imigrantes são encontrados mortos em um caminhão abandonado nos EUA

Pelo menos 46 pessoas foram encontradas mortas nesta segunda-feira, 27, dentro e ao redor de caminhão abandonado em San Antonio, cidade do Texas, Estados Unidos. Autoridades americanas afirmam que as vítimas são migrantes que cruzaram ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México. Outras 16 pessoas foram encontradas vivas e levadas para hospitais locais.

O episódio já se trata de um dos piores de mortes de migrantes nos últimos anos. Ele ocorre em meio a um aumento na migração na fronteira sul dos EUA, que registram um recorde de prisões de imigrantes. Em maio, 239 mil pessoas foram presas ao longo da fronteira com o México.

Leia também Disputas judiciais eclodem nos EUA após fim da garantia do direito ao aborto em todo o país

O caminhão foi encontrado por agentes da Homeland Security Investigations, um ramo do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA especializado em casos de tráfico de pessoas, segundo o Washington Post. O setor lidera a investigação. O motorista do veículo ainda não foi encontrado e as nacionalidades das vítimas seguem desconhecidas.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Imagem mostra viatura da polícia na cena onde um caminhão foi encontrado com mais de 40 mortos nesta segunda-feira, 27, em San Antonio, no Texas Foto: Eric Gay / AP

Os corpos foram encontrados próximo a Interstate 35, uma importante rota de trânsito da fronteira EUA-México. A passagem de fronteira mais próxima ao local fica a cerca de 225 quilômetros. Moradores próximos ouvidos pelo New York Times informaram que o local era um ponto de desembarque tradicional.

A causa das mortes ainda não foi identificada pelos policiais, mas San Antonio e outras cidades do Texas vivem uma onda de calor em níveis recordes ou próximos. A temperatura nesta segunda-feira chegou a 39,4ºC na cidade, o que os deixa mais suscetíveis a desidratação e insolação.

Organizações de contrabando que trabalham dentro dos Estados Unidos às vezes colocam migrantes em caminhões e trailers de carga depois que eles já cruzaram a fronteira com o México, a fim de escapar dos postos de controle rodoviários operados pela Patrulha de Fronteira dos EUA

San Antonio é um importante ponto de trânsito para os migrantes que vão do Texas para outros pontos dos Estados Unidos, e dezenas de milhares de migrantes passaram pela cidade nos últimos meses, segundo defensores dos imigrantes.

Repercussão

O governador do Texas Greg Abbott (Republicano) responsabilizou no Twitter o presidente Joe Biden pelas mortes dos migrantes. “Essas mortes estão em Biden. Elas são o resultado das suas políticas mortais de fronteira aberta. Elas mostram as consequências mortais de sua recusa em fazer cumprir a lei”, declarou. Biden não se pronunciou até o momento.

At Least 42 People Found Dead Inside Truck Carrying Migrants In Texas.



These deaths are on Biden.



They are a result of his deadly open border policies.



They show the deadly consequences of his refusal to enforce the law. https://t.co/8KG3iAwlEk — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 28, 2022

O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse que um dos cônsules-gerais do país esta em direção ao local.

O arcebispo de San Antonio, Gustavo García-Siller, lamentou a tragédia e lembrou que ela acontece pouco tempo depois do massacre na escola infantil de Uvalde, também no Texas, que deixou 19 crianças e 2 professoras mortas. “O Senhor tenha misericórdia deles. Eles esperavam uma vida melhor”, declarou.

Tragédias anteriores

Os mais 40 corpos encontrados sem vida nesta segunda-feira imediatamente se tornam um dos piores incidentes envolvendo migrantes ilegais em solo americano. O incidente mais mortal da história recente havia sido até então em 13 de maio de 2003, que guarda semelhança com o atual: na ocasião, 19 migrantes morreram no compartimento traseiro de um caminhão no sul do Texas.

Segundo as investigações, o motorista do veículo do caso de 2003 concordou em transportar os migrantes através de um posto da fronteira por US$ 7,5 mil, mas não ligou o sistema de refrigeração do caminhão. As temperaturas no interior subiram para 78,3ºC.

As pessoas transportadas no veículo arranharam a parte interna e gritaram por socorro. Quando o motorista finalmente abriu as portas traseiras, os 19 foram encontrados mortos por desidratação, superaquecimento e asfixia. O motorista foi condenado a 34 anos de prisão. /NEW YORK TIMES, W.P., REUTERS

Esta reportagem está em atualização