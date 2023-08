Malásia: avião de pequeno porte cai em rodovia e deixa 10 mortos

Um avião de pequeno porte perdeu o controle e caiu em uma rodovia no Estado central de Selangor, na Malásia, nesta quinta-feira, 17. De acordo com autoridades, 10 pessoas morreram no acidente — oito a bordo e outras duas no solo.

O chefe da polícia de Selangor, Hussein Omar Khan, disse que os seis passageiros e dois tripulantes do avião particular fretado morreram no acidente. Os motoristas de uma motocicleta e um carro que foram atingidos quando o avião caiu na rodovia também morreram.

O ministro local dos Transportes, Anthony Loke, disse que o avião deixou a ilha turística de Langkawi, no norte, e obteve aprovação para pousar no aeroporto de Subang. Poucos minutos antes do pouso, ele desviou de sua rota de voo e caiu no chão no distrito de Shah Alam, disse ele.

A agência de notícias nacional Bernama citou testemunhas dizendo que o avião explodiu com o impacto. A moradora Nur Alia Nordin disse que estava em sua casa e foi sacudida por um barulho ensurdecedor e viu uma espessa fumaça preta.

Bombeiros analisam avião após queda em rodovia. Dez pessoas morreram no acidente, entre passageiros do avião, pilotos e motoristas dos veículos que estavam na rodovia. Foto: EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

“Ouvi uma forte explosão e assim que cheguei ao local, vi uma pessoa em chamas no chão”, disse ela a Bernama. “Eu vi uma motocicleta e um avião pegando fogo”, descreveu. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram fogo e nuvens de fumaça preta subindo do local do acidente.

Os corpos foram levados a um hospital para serem identificados, disse o ministro de Transportes em entrevista coletiva. Ele disse que as autoridades estavam fazendo buscas na área e procurando a caixa preta do avião para determinar a causa do acidente.

A mídia local informou que um dos passageiros do avião era um deputado no Estado de Pahang. O diretor da autoridade de aviação civil, Norazman Mahmud, anunciou a abertura de uma investigação sobre as causas do acidente./AP e AFP.