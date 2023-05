Manifestação climática termina com 1,5 mil detidos na Holanda

A polícia da Holanda prendeu, no sábado, 27, mais de 1,5 mil pessoas durante uma ação do movimento ambientalista Extinction Rebellion (XR). Os manifestantes bloquearam a estrada A12, no centro da cidade de Haia, para criticar os subsídios do governo às energias fósseis.

“No total, 1.579 pessoas foram detidas, das quais 40 serão processadas”, informou a polícia local. Entre os detidos está a atriz Carice van Houten, 46, que interpretou a sacerdotisa Melisandre na série Game of Thrones. Um dos militantes mordeu o agente que o estava prendendo, segundo as forças de segurança.

Ativistas do Extinction Rebellion (XR) mostram cartazes criticando os subsídios do governo às energias fósseis, enquanto policiais tentam impedir que a manifestação bloqueie a estrada Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP

A atriz Carice van Houten foi liberada e voltou para casa, segundo a agência de notícias holandesa ANP, que citou o representante da atriz, sem especificar se ela será processada. A presença de personalidades culturais e de outras esferas é comum nos protestos do XR na Holanda.

“Existe um grande apoio popular a uma verdadeira ação climática, e as pessoas se dão conta de que o governo se opõe ativamente a isto ao subsidiar a indústria das energias fósseis”, explicou Aaron Pereira, 31, porta-voz holandês do XR, movimento que começou em 2018, no Reino Unido, e se estendeu a outros países.

Essa foi a sétima ação deste tipo organizada pelo grupo no mesmo local. Cerca de 7 mil pessoas participaram da manifestação de sábado, segundo um porta-voz do XR. Em comunicado à imprensa, o movimento disse que a polícia disparou canhões de água logo após o início do bloqueio da A12, “embora não se tratasse de uma situação perigosa ou ameaçadora”.

“Todos os manifestantes concordaram com uma demanda simples: acabar com os subsídios aos fósseis”, disse o movimento. Os militantes criticam, ainda, fato de que somente 13% da energia usada na Holanda é verde, muito menos do que a média europeia de 22%.

Policiais removem um ativista durante a manifestação 'XR se opõe aos subsídios fósseis' Foto: EFE/EPA/SEM VAN DER WAL

A ação de autoridades contra os movimentos ambientalistas gera polêmica em vários países europeus, entre eles Holanda, Bélgica, França e Alemanha. Um tribunal belga condenou recentemente a polícia de Bruxelas a indenizar 12 militantes do XR por tê-los prendido, algemado e revistado nus./AFP