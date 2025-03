Máquina de propaganda de Putin passa a elogiar os EUA com Trump no poder

Cinco semanas atrás, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, fez um discurso de rotina criticando os Estados Unidos, descrevendo um país “hegemônico e egoísta” no comando de um “Ocidente coletivo”. Mas a visão de mundo do experiente diplomata, de 74 anos, passou por mudanças acachapantes. Numa entrevista à TV estatal russa, no domingo, Lavrov listou males que a Europa — não os EUA — trouxe ao mundo. Os EUA, segundo seu relato, passaram de arqui-inimigos malignos a espectadores inocentes.

PUBLICIDADE “Colonização, guerras, os cruzados, a Guerra da Crimeia, Napoleão, a 1.ª Guerra, Hitler”, disse Lavrov. “Se olharmos para a história em retrospecto, os americanos não desempenharam nenhum papel instigador, muito menos incendiário.” Enquanto o presidente Donald Trump vira de cabeça para baixo décadas de política externa americana, outra mudança vertiginosa ocorre na Rússia tanto dentro do Kremlin quanto na TV controlada pelo Estado: os EUA, diz a nova mensagem, não são assim tão maus.

Quase da noite para o dia, é a Europa — não os EUA — a fonte da instabilidade segundo a narrativa russa. Em seu principal programa semanal no canal Rossiya-1, na noite de domingo, o âncora Dmitri Kiseliov descreveu um “partido da guerra” na Europa superado pela “grande troika” entre EUA, Rússia e China, que conformará “a nova estrutura do mundo”.

Por mais de uma década, os EUA foram o principal bicho-papão da máquina de propaganda do Kremlin — o “hegemon”, os “manipuladores de fantoches” e os “mestres do outro lado do oceano”. Washington buscava destruir a Rússia empurrando europeus, ucranianos e terroristas para conflitos com Moscou.

Após o retorno de Trump à Casa Branca, autoridades russas disseram que pouca coisa tinha mudado. “A diferença, para além da terminologia, é pequena”, disse Lavrov naquele discurso de 30 de janeiro, comparando os governos Trump e Biden.

Mas então vieram o telefonema em 12 de fevereiro entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, as negociações entre a Casa Branca e o Kremlin na Arábia Saudita, a votação nas Nações Unidas em que os EUA ficaram do lado da Rússia e a bronca no presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, no Salão Oval, na semana passada.

O presidente dos EUA, Donald Trump, à direita, com o presidente russo, Vladimir Putin, na cúpula do G-20, em julho de 2017, em Hamburgo. Foto: AP/Evan Vucci, arquivo

Em questão de semanas, ficou claro que o segundo mandato de Trump tem potencial de praticar uma política externa muito mais pró-Rússia do que o primeiro.

Putin liderou a mudança de tom. O presidente que costumava criticar o Ocidente sob comando dos americanos por tentar “desmembrar e saquear a Rússia” propôs na semana passada que os EUA minerem metais de terras raras na Rússia e ajudem a desenvolver a produção de alumínio na Sibéria — parte da tentativa de Putin de sinalizar para Trump ao mesmo tempo que ostenta o potencial vasto de riqueza dos recursos russos.

Na sexta-feira, horas antes de Trump repreender Zelenski na Casa Branca, Putin anunciou sua nova mensagem pró-EUA no mais improvável dos lugares: a reunião anual da agência de inteligência doméstica da Rússia, a FSB, que tem sido posicionada na vanguarda da guerra secreta da Rússia contra o Ocidente.

Putin disse que as conversas com o governo Trump “inspiram certas esperanças”, elogiou o homólogo americano por seu “pragmatismo” e pediu aos espiões presentes no recinto que resistissem a tentativas de “interrupção ou comprometimento do diálogo que se iniciou”.

O estímulo às relações com Washington foi tão gritante que a TV estatal russa mostrou no domingo um repórter perguntando ao porta-voz do Kremlin como era possível que “alguns meses atrás nós estivéssemos afirmando publicamente que éramos quase inimigos”.

“Isso, de fato, não poderia ter sido imaginado”, respondeu o porta-voz, Dmitri Peskov, maravilhando-se com a mudança. A política externa americana, acrescentou ele, agora “coincide com nossa visão de muitas maneiras”.

Os formuladores de mensagens do Kremlin estão com dificuldades para fazer os russos entenderem tudo isso. Alguns comentaristas estão desenterrando precedentes históricos que remontam à recusa de Catarina, a Grande, em ajudar o Reino Unido a combater a Revolução Americana. Outros dizem que o eleitor americano mudou.

Em protesto em frente à Embaixada dos EUA em Londres, manifestante segura placa: 'EUA agora são governados por Putin'. Foto: Adrian Dennis/AFP

“O povo americano se cansou do império global”, explicou na semana passada o cineasta Karen Shakhnazarov, um apresentador veterano de talk shows da TV estatal.

Em entrevista ao New York Times, Ievgeni Popov — cujo programa, 60 Minutes, é o noticiário político diário mais popular na TV estatal russa — insistiu que falar em cooperação com os EUA não era algo incomum, porque empresas americanas fizeram negócios até mesmo na União Soviética.

“Trump precisa de nós”, disse Zhuravliov. “Nós precisamos de Trump? Precisamos. Nossos interesses coincidem? Sim. Contra quem? Contra a União Europeia.”

Por trás do interesse da Rússia em se reaproximar dos EUA há um respeito relutante pelo país e amplas relações pessoais, especialmente entre as elites culturais e comerciais. O estudioso das relações EUA-Rússia Ivan Kurilla, da Wellesley College, afirmou que por muito tempo governantes russos e soviéticos consideraram os EUA um exemplo a se seguir — seja em sua habilidade econômica ou em sua empáfia na arena internacional.

“Essa dualidade na imagem dos EUA é antiga”, disse Kurilla, que lecionou na Universidade Europeia, em São Petersburgo, até o ano passado.

Popov, que foi correspondente da TV estatal russa em Nova York, destacou alguns elementos que, segundo ele, Rússia e EUA têm em comum: um Executivo forte, políticas protecionistas, grandes Exércitos, economias “mais ou menos” de mercado e poderosas agências de segurança.

“Ambos temos Estados policiais no bom sentido da palavra”, disse Popov durante uma videochamada, na semana passada, enquanto atravessava o tráfego de Moscou. Dirigindo-se aos americanos, ele concluiu: “Se vocês querem entender o que os russos pensam, olhem-se no espelho”.

A perspectiva repentina de relações melhores com os EUA alegrou o público russo, que, segundo os pesquisadores, anseia cada vez mais pelo fim da guerra na Ucrânia e considera negociações com Washington um pré-requisito.

O Levada Center, uma agência de pesquisa independente sediada em Moscou, constatou em fevereiro que 75% dos russos apoiavam o fim imediato da guerra, o maior índice desde 2023, e que 85% eram favoráveis a negociações com os EUA. Expectativas sobre um alívio nas sanções e o retorno do investimento americano ajudaram a impulsionar o mercado de ações russo em até 10% após o telefonema entre Trump e Putin de 12 de fevereiro.

Para alguns dos apoiadores mais fervorosos da guerra da Rússia aceitar Washington cheira a traição, já que Putin descreve a invasão há muito tempo como uma guerra indireta contra a agressão americana. No aplicativo de mensagens Telegram, blogueiros favoráveis à guerra da Rússia expressaram surpresa com a proposta de Putin, da semana passada, de cooperar com empresas americanas para explorar recursos naturais do país.

O blog nacionalista Two Majors, com mais de um milhão de seguidores no Telegram, se perguntou como falar sobre “o desejo maligno dos malditos ianques de roubar os recursos naturais da Rússia” havia se transformado numa discussão sobre “uma cooperação mutuamente benéfica com os parceiros americanos”.

Mas em relação a Putin, em si, pode haver certa consistência interna na mudança em direção a Washington. Em geral, ele evitou rotular os EUA como um todo como inimigos da Rússia.

Em vez disso, Putin afirmava que a “elite neoliberal” do Ocidente é que tenta impor seus valores “estranhos” ao mundo e busca destruir a Rússia, ao mesmo tempo que descrevia os conservadores dos EUA como amigos dos russos. É um espelho das máximas de propaganda da União Soviética, quando os progressistas americanos eram considerados aliados de Moscou.

“Nos EUA”, disse Putin em 2022, “uma fatia muito consistente do público mantém valores tradicionais, e eles estão conosco. Nós sabemos disso”./ TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO