María Corina diz que entregaria atas eleitorais obtidas pela oposição venezuelana ao governo Lula

A líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, afirmou nesta quarta-feira, 7, que entregaria as atas em poder de seu grupo para o governo brasileiro e demais países que solicitarem para “constatar a validez” dos documentos. Em entrevista ao jornal O Globo, ela disse reconhecer os canais de Brasil, México e Colômbia para uma possível solução negociada com a ditadura de Nicolás Maduro.

"Temos 83,5% das atas, e temos essas atas porque funcionários do CNE acompanharam nossa luta. Podemos entregar as atas eleitorais ao governo do Brasil, e a qualquer outro governo do mundo que quiser constatar a validez do que temos. Que obriguem o regime a entregar suas atas", afirmou a opositora. "Essas atas seriam a prova da fraude, as nossas são a prova da vitória de Edmundo. O CNE tinha 48 horas, e os prazos venceram. Recorreram ao Tribunal Superior de Justiça e a uma sala eleitoral que não têm competência. O que estão fazendo é inconstitucional. A responsabilidade é do CNE", continuou.

Mais cedo, à Globonews, o assessor especial de relações internacionais do Planalto, Celso Amorim, colocou em dúvida os dados da oposição.

María Corina Machado e Edmundo González Urrutia em 29 de julho Foto: Cristian Hernandez/AP

Até hoje, o Conselho Nacional Eleitoral não entregou as atas de votação que comprovariam a declaração de vitória de Maduro. Enquanto isso, a oposição correu para reunir o maior número de atas possíveis que comprovariam o resultado favorável para Edmundo González Urritia.

Além das atas emitidas pelo CNE ao fim da totalização, cada urna emite sua própria ata que é entregue ao fiscal de urna. São essas as atas que a oposição diz ter reunido. Apurações independentes feitas por organizações e jornais também indicam tendência de vitória de González Urrutia e países como Estados Unidos, Uruguai e Argentina já reconheceram a vitória do opositor. O Brasil se limita a exigir a publicação das atas pelo CNE.

María Corina também reconheceu os esforços de Brasil, México e Colômbia para criar canais de diálogo em meio à situação. “Reconheço o esforço [do Brasil] e acho que é necessário que exista um espaço de mediação entre as partes para que a solução do conflito seja pacífico, e o mais rapidamente possível.”

“Os três países têm canais de diálogo com os dois lados, e sua presença é importante. Mas também deveriam estar outros países da América Latina e da Europa. Estou de acordo que, nesta primeira fase, [estes três países] estejam levando o processo adiante”, continuou.

Quando questionada se havia tentado um contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, María Corina se esquivou de responder diretamente. “Falo com muitos presidentes, e com alguns não falo. Falo com chanceleres e tenho comunicação com o governo do Brasil. Quero reiterar meu agradecimento ao presidente Lula e à sua chancelaria pelas gestões para assumir a proteção da embaixada e funções consulares da Argentina, incluindo a proteção de nossos seis colaboradores”, disse.

A líder comentou sobre a prisão de sua chefe regional de campanha do estado de Portuguesa, María Oropeza, registrada ontem em uma transmissão ao vivo. “Ela foi sequestrada por órgãos de segurança do Estado. A repressão também chegou aos bairros mais humildes. Prendem pessoas que simplesmente protestaram contra a fraude. É brutal.”