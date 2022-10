Marinha da Rússia repele ataque com drone no porto de Sebastopol, na Crimeia

Publicidade

MOSCOU - Navios da Marinha russa repeliram, no início deste sábado, 29, um ataque com drone à baía de Sebastopol, às margens do Mar Negro. O porto fica localizado na Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia. Por causa da ação, a baía foi temporariamente fechada.

A ofensiva foi relatada pelo governador da região, Mikhail Razvozhaev. “Navios da Frota do Mar Negro repeliram um ataque de drones nas águas da Baía de Sebastopol”, escreveu ele em uma rede social russa.

O governador ressaltou que nenhuma instalação em Sebastopol, a principal base da Marinha da Rússia do Mar Negro, foi danificada. “A situação está sob controle. Todos os serviços de emergência estão operacionais”, disse Razvozhaev, acrescentando que a navegação de barcos e outras embarcações no porto foi temporariamente suspensa.

Mais tarde, Razvozhaev destacou que os drones usados no ataque foram abatidos. “Hoje (sábado), a partir das 04:30 (01:30 GMT), vários sistemas de defesa em Sevastopol repeliram ataques de drones. Todos os UAVs foram abatidos”, disse ele. Ele ainda acrescentou que, segundo dados preliminares, os militares também destruíram um veículo aquático não tripulado.

O governador pediu também à população que se abstenha de comentar e publicar vídeos nas redes sociais sobre o ataque, porque, segundo ele, essas informações podem ser úteis ao inimigo, isto é, a Ucrânia, para entender como está organizada a defesa da cidade.

O porto de Sebastopol, assim como toda a península da Crimeia, no sul da Ucrânia, foi anexado pela Rússia em 2014. É nesse local onde está ancorada a maior parte da frota marítima de Moscou no Mar Negro.

O anúncio do novo ataque de drone em Sebastopol ocorre no momento em que as forças ucranianas realizam uma contra-ofensiva para retomar territórios no sul do país. Na quinta-feira, 27, o governador pró-russo Mikhail Razvozhayev informou que a usina termelétrica de Balaclava foi atingida por um ataque de drones que não deixou grandes danos à infraestrutura nem vítimas.

Em agosto, ele denunciou também um ataque de drone contra a sede da frota russa no Mar Negro em Sebastopol, um incidente que não deixou feridos e foi o segundo em um mês. Em 31 de julho, um drone pousou no pátio do Estado-Maior da Frota, ferindo cinco funcionários e causando o cancelamento de todas as comemorações planejadas por ocasião do Dia da Frota Russa.

A Ucrânia, acusada pela Rússia de ser responsável pelos ataques, negou o envolvimento, descrevendo essas atribuições como uma “provocação”. /EFE e AFP