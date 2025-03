Mark Carney toma posse como premiê do Canadá com desafio de resistir à ofensiva de Trump

O banqueiro Mark Carney foi empossado nesta sexta-feira, 14, como o 24º primeiro-ministro do Canadá. Ocupando o primeiro cargo eletivo após anos de experiência em políticas econômicas, o canadense tem o desafio de dirigir o país em um momento de instabilidade com o seu principal aliado, os Estados Unidos.

PUBLICIDADE Desde o retorno de Donald Trump à presidência, a relação entre os dois países se tornou tensa por causa dos ataques do republicano à soberania e economia do Canadá. Carney tentará negociar com Trump, à medida em que o Canadá sofre com tarifas e ameaças de anexação. Em paralelo, Carney terá de enfrentar uma eleição federal para formar seu governo, que deve ocorrer em maio. Ele se tornou primeiro-ministro após Justin Trudeau anunciar a renúncia do governo em janeiro e o Partido Liberal escolher um novo nome. Carney, que completa 60 anos neste domingo, 16, foi eleito por 86% dos votos.

Imagem mostra pronunciamento de Mark Carney após ser escolhido primeiro-ministro do Canadá pelo Partido Liberal no domingo, 9. Carney tem o desafio de lidar com ameaças de Trump sobre o Canadá Foto: Adrian Wyld/AP

Em uma cerimônia tradicional que envolveu juramento de lealdade ao rei Charles III, Carney foi empossado por Mary Simon, governadora-geral do Canadá, que representa o rei como chefe de estado oficial. Simon é a primeira pessoa indígena a servir nessa função.

Publicidade

Nas suas primeiras declarações no cargo, o primeiro-ministro afirmou que as intenções de Trump de anexar o Canadá são “loucas”, mas que não tem expectativa de encontrar com ele por enquanto. O foco inicial será a economia. “Sabemos que, construindo juntos, podemos dar a nós mesmos muito mais do que qualquer outra pessoa pode tirar”, disse.

Carney atuou como governador do Banco do Canadá durante a crise financeira global de 2008 e, mais tarde, como governador do Banco da Inglaterra — o primeiro e, até agora, único estrangeiro a ser contratado para o cargo — de 2013 até a transição do Brexit.

Antes de se tornar um banqueiro central, ele trabalhou no Goldman Sachs por mais de 10 anos. Desde que deixou o Banco da Inglaterra, ele ocupou cargos altos em conselhos corporativos e emergiu como um importante defensor global do investimento verde.

Ao ser eleito no domingo, ele deixou claro que planeja continuar a adotar uma linha dura contra Trump, enquanto também tenta chegar a um acordo comercial com o presidente. O Canadá aplicou duas rodadas de tarifas retaliatórias contra exportações dos EUA e disse que estava preparado para fazer mais.

Publicidade

“Meu governo manterá nossas tarifas até que os americanos nos mostrem respeito — e assumam compromissos confiáveis ​​e credíveis com o comércio livre e justo”, disse aos filiados do Partido Liberal na cerimônia de vitória.

Sua primeira visita ao exterior como chefe de Estado deve ser a Londres e a Paris, em um sinal de que busca outros aliados no momento em que a relação com os EUA é frágil.

Políticas de centro

Lidar com os problemas complexos que as ameaças de criação de um Estado e as tarifas impostas por Trump criam para o Canadá deixará pouco tempo para qualquer outra coisa, mas Carney fez promessas políticas que sugerem que ele é um centrista.

Ele prometeu introduzir prudência fiscal e cortar impostos, ao mesmo tempo em que aproveita sua experiência empresarial para ajudar o Canadá a atrair investimentos que podem ajudar a impulsionar a economia do país.

Publicidade

Carney também precisará voltar sua atenção para questões domésticas urgentes, como o alto custo de vida persistente e os efeitos da imigração recorde que motivou a renúncia de Trudeau. No entanto, as consequências econômicas do conjunto de medidas tarifárias impostas por Trump dominarão seus primeiros dias no cargo. O premiê tem o desafio de impedir que Trump aplique novas taxas sobre mais produtos do Canadá, como tem ameaçado. Economistas esperam que as medidas atuais tomadas contra o Canadá pelo governo americano, junto com a desaceleração no investimento causado pela incerteza sobre o futuro, prejudiquem a economia canadense e possam empurrá-la para uma recessão. Eleições parlamentares Os desafios do premiê acontecerão junto com a eleição federal, onde vai tentar provar que, apesar de nunca ter concorrido a um cargo político, ele é o mais preparado para o cargo. Seu adversário será Pierre Poilievre, o líder conservador que fez o partido obter a liderança em pesquisas de opinião pública e arrecadar quase o dobro de dólares do que o Partido Liberal no ano passado.

A liderança do conservador passou a ser ameaçada após o retorno de Trump à Casa Branca. Com o aumento da retórica contra o Canadá, ele precisou adaptar o discurso para se posicionar como um candidato forte para enfrentar as ameaças de Washington, mas com cuidado de não afastar o eleitorado conservador pró-Trump. /NYT