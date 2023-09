Matteo Messina Denaro, um assassino condenado e mafioso de alto escalão da Cosa Nostra, que escapou da captura durante três décadas, morreu nesta segunda-feira, 25, em um hospital na cidade de L’Aquila, no centro da Itália, onde cumpria pena. Ele, que tinha 61 anos, entrou em um quadro irreversível de coma na sexta-feira, 22, após o tratamento de um câncer.

Messina Denaro foi um dos líderes mais impiedosos da Cosa Nostra, a máfia italiana representada na franquia O Poderoso Chefão. Ele foi condenado pelos tribunais por seu envolvimento no assassinato do juiz antimáfia Giovanni Falcone, que morreu com um carro-bomba na região de Palermo em 1992, e por atentados fatais em Roma, Florença e Milão em 1993. Uma das seis penas de prisão perpétua contra Messina Denaro foi emitida pelo sequestro e assassinato do filho de 12 anos de uma testemunha no caso Falcone. A criança foi morta e seu corpo dissolvido em ácido.

Foto disponibilizada pela polícia italiana mostra Matteo Messina Denaro, que durante anos foi o homem mais procurado da Itália, após sua prisão em Palermo, Sicília, em janeiro. Foto: EFE/EPA/CARABINIERI

Ele desapareceu no verão de 1993 e passou 30 anos na clandestinidade, enquanto o governo italiano combatia a máfia siciliana. Atuando nas sombras, Messina Denaro permaneceu no topo da lista dos fugitivos mais procurados da Itália durante décadas. Sua capacidade de confundir os investigadores em uma missão persistente, embora frustrante, para encontrá-lo aumentou sua aura de invencibilidade.

Sua captura finalmente ocorreu em janeiro deste ano, enquanto esperava para fazer quimioterapia em uma clínica privada em Palermo. Ele usava uma identidade falsa e os investigadores descobriram que ele estava sendo tratado de câncer quando encontraram um pedaço de papel com seu histórico médico enrolado na perna de uma cadeira na casa de sua mãe em Castelvetrano, na Sicília.

Como ele não foi tratado com seu nome verdadeiro, eles usaram os registros do serviço nacional de saúde para identificar pacientes com condições semelhantes e restringi-los. O criminoso foi levado para o presídio de segurança máxima de L’Aquila, onde prosseguiu com o tratamento contra o câncer de cólon. Em agosto, foi transferido para a ala de detentos do hospital local.

Messina Denaro foi preso este ano, enquanto esperava para fazer quimioterapia em uma clínica privada em Palermo. Ele morreu nesta segunda-feira, 25, após entrar em um coma irreversível. Foto: EFE/EPA/CARABINIERI

Continua após a publicidade

Messina Denaro esteve no Basil

O pouco que se sabe sobre Messina Denaro vem através do testemunho de vira-casacas da máfia e mafiosos presos, bem como de registros judiciais, relatórios policiais e boatos. Antes de sua prisão, os investigadores tinham pouco em que se basear: uma gravação de 1988 de seu depoimento sobre um assassinato e um punhado de fotos dele quando jovem.

Messina Denaro teria uma queda por carros velozes e luxuosos, aos quais não podia se entregar por medo de ser pego. De acordo com um investigador, ele usava um relógio avaliado em mais de 30 mil euros (cerca de R$ 105 mil) quando foi preso. A polícia também encontrou roupas de grife e perfumes caros em seu último esconderijo, um apartamento no sudoeste da Sicília onde Messina Denaro morava há vários anos sob um nome falso. No local, também havia objetos ligados ao O Poderoso Chefão, incluindo um ímã com a frase “O Poderoso Chefão sou eu”.

Messina Denaro assumiu o seu lugar à mesa da Cosa Nostra quando o seu pai, que também tinha filiações na Máfia, se tornou um fugitivo após os seus próprios problemas legais. Em 1991, o filho participou numa reunião infame na qual os procuradores acreditam que as famílias da máfia siciliana decidiram travar uma guerra contra o governo central, realizando os assassinatos e atentados de grande repercussão no início da década de 1990.

A sua ascensão nos escalões do crime organizado foi facilitada pela sua filiação à família criminosa Corleonesi, chefiada por Salvatore Riina, o chamado Chefe de todos os Chefes, que se diz tê-lo considerado como um filho.

Quando um vira-casaca da Máfia conectou Messina Denaro a vários assassinatos em 1993, ele passou à clandestinidade. Mas manteve um domínio firme sobre o seu território, a província de Trapani, no oeste da Sicília, onde adquiriu ativos em negócios jurídicos, incluindo agências de viagens, supermercados e empresas de energia alternativa.

Continua após a publicidade

Acredita-se que ele tenha viajado muito durante seus anos de fuga, estabelecendo conexões com grupos criminosos na Europa e nas Américas. “Ele estava em todo lugar e em lugar nenhum”, escreveu Attilio Bolzoni, um experiente repórter da Máfia, após a prisão. “Um fantasma.”

Quase 10 mil milhões de euros seus em ativos e ações em diversas empresas e negócios que foram confiscados ao longo dos anos foram apenas “a ponta do iceberg”, segundo Maurizio de Lucia, o promotor-chefe de Palermo que escreveu um livro sobre a procura pelo mafioso.

Ele se comunicava com associados por meio de cartas e mensagens manuscritas que evitava escrever pessoalmente e exigia que fossem queimadas depois de lidas. Centenas de pessoas que o ajudaram a escapar à captura ou que beneficiaram das suas transações financeiras foram presas ao longo dos anos, incluindo amigos, familiares e importantes parceiros de negócios.

Em 2015, Teresa Principato, procuradora que o investigava, declarou que as autoridades haviam confirmado a presença do mafioso no Brasil, Espanha, Reino Unido e Áustria. Ela disse que, provavelmente, o criminoso escapou da prisão por tanto tempo porque estava protegido “em um nível muito elevado”, sem explicar se era uma referência à máfia, aos políticos ou às instituições./The New York Times e AFP.