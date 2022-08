Medo toma conta um ano após vitória do Taleban no Afeganistão

Faz um ano que o Taleban tomou Cabul, capital do Afeganistão, em 15 de agosto de 2021. A cidade de Cabul, com sua beleza e seus gentis residentes, tem abrigado os terroristas mais procurados do planeta. Tornou-se um novo lar de luxo para terroristas globais responsáveis pela morte de milhares de inocentes, incluindo mulheres e crianças. Eles têm matado civis de maneiras dolorosas, especialmente com atentados suicidas.

A geração mais jovem da cidade participou de aulas nas escolas e universidades, buscando o ensino e o conhecimento antes do Taleban chegar ao poder. Certamente, tinham a esperança de um futuro mais brilhante. Esta geração ansiava pelo ensino, independentemente da idade.

Ao completar sete anos, as crianças começavam a aprender, buscando conhecimento. Além do entusiasmo da nova geração, os pais também incentivavam os filhos e os adolescentes a frequentar diferentes aulas e a aprender novas habilidades. Eu me orgulhava dessa geração e me alegrava por fazer parte dela. Costumava me alegrar ao ver meninas e meninos frequentando centros educacionais e voltando para casa juntos e motivados. Todos tinham esperança, sonhos e algum futuro, mas tudo isso foi destruído com a chegada do Taleban ao poder.

As coisas são muito diferentes e muito mais difíceis hoje. Não restou nada da energia, da coragem e do entusiasmo da nova geração em Cabul que observamos antes do Taleban. As meninas estão presas em casa por causa das restrições do Taleban à circulação de mulheres e meninas. Não é permitido que elas frequentem as aulas do ensino fundamental. Elas não podem participar das aulas e perderam seu direito humano mais básico, o direito à educação.

Além disso, uma profunda crise de fome ameaça as vidas dos moradores de Cabul. Eles tinham empregos e rendas antes do Taleban acabar com tudo isso. A maioria das pessoas tem passado muita fome, sem comida nem mesmo para o jantar. As batatas, por exemplo, se tornaram um luxo para muitas famílias afegãs, situação que não existia antes do grupo chegar ao poder.

Os leitores deste artigo podem ter uma ideia clara da situação no Afeganistão pelas palavras de um funcionário do Programa Alimentar Mundial da ONU: “O Afeganistão é o inferno na Terra”.

Muitos estão mendigando nas ruas de Cabul, número que aumenta a cada dia. Mulheres, crianças e homens acordam de manhã torcendo para conseguir dinheiro suficiente para comprar um pão para o jantar. Além disso, obter esse dinheiro costuma ser muito difícil e, frequentemente, eles voltam para casa de mãos vazias, dormindo com fome. Mas o Taleban anunciou que não vai mais tolerar a mendicância. Eles disseram isso, mas não têm nenhum plano de auxílio para os mendigos quando estes são proibidos de pedir ajuda nas ruas.

A vida se tornou extremamente difícil e perigosa para a população de Cabul. Eles não se sentem seguros nem mesmo em suas casas. Os moradores esperam uma visita do Taleban a qualquer momento, em decorrência de alguma crítica. Além disso, sempre que desejam sair de casa, esperam enfrentar a morte a qualquer instante.

Por exemplo, ao sair na rua e alugar um carro para ir a algum lugar, não estamos seguros dentro do carro, que pode explodir ou ser parado pelo Taleban, que vai investigar seu celular. A violência, o caos e as surras estão por toda parte, impedindo as pessoas de viver. Elas estão apenas sobrevivendo.

A vida se perdeu completamente entre as pessoas. Nunca as vi tão deprimidas e desesperançadas. Sem nenhum sinal de certeza em suas vidas, elas apenas suportam o momento.

*Jamshid Roshangar é economista formado pela Universidade de Cabul