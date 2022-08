Mel louco: o que a ursa ‘chapada’ na Turquia tomou, e quais os efeitos?

Uma filhote de urso pardo viralizou nas redes sociais ao aparecer desorientada e choramingando depois de comer um mel alucinógeno na Turquia. As imagens do resgate da ursa foram divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Florestas que também nomeou o animal: Balkız.

O resgate ocorreu na província de Duzce, no noroeste da Turquia. As imagens publicadas pelo ministério em seu Twitter mostram a ursa balançando e choramingando enquanto estava sentada de barriga para cima na traseira de uma caminhonete, depois ter sido resgatada dentro da floresta visivelmente debilitada.

Mas o que é o mel louco, ou “deli bal” em turco, que a deixou “chapada”? Segundo o jornal britânico The Guardian, o deli bal é produzido em pequenas quantidades por apicultores nas montanhas Kaçkar, acima do Mar Negro, o único lugar no mundo além do sopé do Himalaia onde espécies nativas de rododendros produzem uma potente neurotoxina chamada grayanotoxina.

Ursa parda ganhou o nome de Balkız

O rododendro é uma planta arbustiva que chega a cerca de 1 metro de altura, abundante na região, mas que pode ser cultivada em lugares com luz do sol abundante.

Se as abelhas se alimentam de néctar de rododendros suficiente, o mel vermelho-lama que elas produzem tem um cheiro forte e um sabor amargo – e, para os mamíferos, tem um efeito alucinógeno dependendo das doses.

Uma pequena colherada sozinha ou tomada com água quente ou leite fervido é suficiente para induzir a um “estado levemente alucinógeno ou eufórico”.

Segundo o Guardian, o mel “normalmente é tomado antes do café da manhã como um tratamento tradicional para hipertensão, impotência e várias outras condições.”

Na Europa, o produto é utilizado sob supervisão médica para ajudar a reduzir a pressão arterial.

O deli bal é produzido em pequenas quantidades por apicultores nas montanhas Kaçkar acima do Mar Negro

Os europeus do século XVIII o chamavam de miel fou, importando-o dos otomanos para adicionar à cerveja um efeito extra.

Em excesso, no entanto, pode reduzir a pressão arterial a níveis potencialmente perigosos e induzir a náuseas, desmaios, convulsões, arritmia e, em casos raros, a morte. Dezenas de pessoas por ano são internadas em hospitais da Turquia por envenenamento por mel louco.

A ursa aflita foi levada a um veterinário, onde foi tratada. Autoridades disseram que o animal estava em boas condições e provavelmente seria solto na natureza nos próximos dias.

O Ministério da Agricultura da Turquia usou o Twitter para pedir aos cidadãos que desse um nome para a ursa.

No site turco “Deli Bal”, onde existe a venda deste tipo de mel, os valores chegam a US$ 95 (aproximadamente R$ 485 na cotação atual). Ele é apresentado como uma substância “envolta em mistérios” e como um “lendário mel medicinal” da região do Mar Negro da Turquia.

“É valorizado por suas propriedades estimulantes. Uma pequena colher do ‘mel louco’ produz uma sensação suave, calmante e eufórica, que aumenta a sensação geral de relaxamento”, diz o site./AFP