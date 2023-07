Menina é resgatada de sequestro após exibir papel com recado: ‘ajude-me’

Uma menina de 13 anos sequestrada no Estado do Texas, nos Estados Unidos, foi resgatada no sul da Califórnia quando pessoas que estavam passando pelo carro estacionado em que ela estava a viram segurando uma placa escrita “me ajude”. O sequestrador foi preso e indiciado na quinta-feira, 20, segundo a polícia.

Foto do Departamento de Justiça dos RUA mostra a nota com "Help me" (ajude-me), escrita por menina de 13 anos que foi sequestrada no Texas Foto: U.S. Department of Justice via AP

O resgate ocorreu em 9 de julho em Long Beach, ao sul de Los Angeles, quando os policiais responderam a uma chamada de emergência e encontraram a “menina visivelmente emocionada e angustiada”, disse a polícia em um comunicado à imprensa.

“Através de sua investigação, os policiais descobriram que os bons samaritanos estavam em um estacionamento quando viram a vítima em um veículo estacionado segurando um pedaço de papel com ‘me ajude’ escrito nele. Eles reconheceram a nota e ligaram imediatamente para o 9-1-1 [telefone local da polícia]“, disse a polícia.

A menina estava caminhando por uma rua no dia 6 de julho quando Steven Robert Sablan, de 61 anos, morador de Cleburne, Texas, a abordou enquanto estava dirigindo um Nissan Sentra. Sablan supostamente levantou uma arma e falou à vítima para entrar no carro, dizendo: “Se você não entrar no carro comigo, vou te machucar”.

Sablan supostamente começou a dirigir com a vítima no carro e perguntou quantos anos ela tinha. A vítima respondeu que tinha 13 anos e - depois de mencionar que tinha um amigo na Austrália - Sablan teria dito à vítima que poderia levá-la a um navio de cruzeiro para visitar esse amigo, mas que ela tinha que fazer algo por ele primeiro. Ele então repetidamente atacou sexualmente a vítima, de acordo com documentos judiciais.

Continua após a publicidade

Nos dois dias seguintes, Sablan supostamente levou a vítima do Texas para a Califórnia e a atacou sexualmente pelo menos mais duas vezes. O homem deixou o carro em um estacionamento em Long Beach e levou suas roupas para uma lavanderia, quando a vítima ficou no carro e escreveu o bilhete para tentar chamar a atenção de alguém.

Sablan, 61, de Cleburne, Texas, foi preso e na quinta-feira foi indiciado por um grande júri federal sob a acusação de sequestro e transporte de um menor com a intenção de se envolver em atividades sexuais criminosas, de acordo com o escritório do procurador dos EUA em Los Angeles. Sablan estava detido no Centro de Detenção Metropolitano federal, no centro de Los Angeles. Ele pode ser condenado a prisão perpétua.

A menina foi colocada sob custódia do Departamento de Crianças e Serviços Familiares do Condado de Los Angeles./Com AP