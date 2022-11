Menino de 6 anos é resgatado com vida dois dias depois de terremoto na Indonésia; veja vídeo

Publicidade

CIANJUR, Indonésia ― Equipes de busca resgataram um menino de seis anos nesta quarta-feira, 23, na cidade de Cianjur, na Indonésia, dois dias após o terremoto que devastou parte da ilha de Java, a principal do país. A criança foi retirada com vida de escombros de uma construção derrubada pelo abalo sísmico, aumentando a esperança das autoridades de que mais pessoas sejam encontradas com vida.

De acordo com pessoas envolvidas nas buscas, o pequeno Azka sobreviveu sem água nem comida por dois dias, enquanto estava preso sob escombros de uma construção que desabou. Segundo voluntários, ele foi salvo por um muro que não desabou e impediu que uma parede caíssem em cima dele. O corpo da mãe e da avó do menino foram encontrados no mesmo local.

“Quando percebemos que Azka estava vivo, todos começaram a chorar, inclusive eu”, afirmou um voluntário ouvido pela France-Presse. “Foi muito emocionante, um milagre”, acrescentou.

O vídeo do resgate, divulgado pelo governo do distrito de Bogor, em Java Ocidental, mostra o momento em que os socorristas retiram Azka de uma casa destruída no distrito de Cugenang, o mais afetado da cidade. O homem que o resgatou de um buraco nos escombros abraçou o menino com os dois braços, enquanto outro socorrista com um traje de proteção segurava a mão do menino.

Pouco depois, Azka era hidratado enquanto estava no colo de um soldado. “Ele foi encontrado na parte esquerda da casa, na cama. Estava protegido por um travesseiro e havia um vão de 10 centímetros entre ele e o muro de concreto”, explicou um voluntário a France-Presse.

“Era um espaço tão estreito, estava escuro, calor e não havia espaço suficiente para respirar”, disse. E acrescentou: “Durante todos os anos que trabalhei como voluntário eu nunca vi algo assim. Como poder não chorar?”.

Menino de 6 anos, Azka, sobreviveu por dois dias após queda de construção por terremoto. Foto: Stefanno Sulaiman/ Reuters

Muitas vítimas do terremoto foram crianças que ficaram presas em suas escolas ou casas, informaram as autoridades.

O tempo para encontrar mais sobreviventes é curto e os trabalhos de resgate são prejudicados pelas chuvas intensas e ameaças de tremores secundários. “Hoje mobilizamos 6 mil pessoas para a operação de busca e resgate. Está chovendo, mas continuamos procurando”, afirmou o diretor da agência nacional de gestão de desastres, Suharyanto, que tem apenas um nome, como muitos indonésios.

De acordo com o último boletim divulgado pelas autoridades, 271 pessoas morreram e cerca de 40 segue desaparecidas desde o terremoto de 5,6 graus na Escala Richter, cujo epicentro foi registrado quase abaixo da cidade de Cianjur.

O presidente indonésio, Joko Widodo, visitou a área da tragédia pela segunda vez nesta quinta-feira, 24. Mais de 61.000 pessoas ficaram desabrigadas após o terremoto e quase 2 mil pessoas ficaram feridas.

Localizada no “círculo de fogo” do Pacífico, onde placas tectônicas se encontram, a Indonésia registra terremotos ou erupções vulcânicas com frequência./ AFP