Menino resgatado em caverna inundada na Tailândia em 2018 é encontrado morto na Inglaterra

Duangpetch Promthep, um dos 12 meninos resgatadas de uma caverna inundada na Tailândia em 2018, morreu no Reino Unido aos 17 anos, de causas ainda desconhecidas, informou nesta quarta-feira, 15, uma ONG que lhe deu uma bolsa para estudar na Inglaterra.

“A Fundação Zico expressa suas condolências pelo falecimento de Dom [apelido da criança], Duangphet Phromthep, aluno bolsista da Fundação Zico. A Fundação Zico informará posteriormente os detalhes e a causa de sua morte”, informou a ONG em sua página no Facebook - que apesar do nome, não tem relação com o ex-jogador brasileiro.

Dom, que era capitão do time de meninos tailandeses que ficou preso na caverna, estudava na Brooke House College Football Academy, em Leicester, desde o final do ano passado. De acordo com a rede britânica BBC, ele foi encontrado inconsciente em seu dormitório no domingo e levado para o hospital, tendo a morte confirmada na terça-feira, 14.

Duangpetch Promthep, no centro da imagem, em foto tirada em 2018. Foto: Rungroj Yongrit/ EFE - 06/09/2018

Supatpong Methigo, monge do templo Wat Doi Wao em Chiang Rai, cidade natal de Dom na Tailândia, disse no Facebook que a avó do jovem informou à comunidade monástica, com a qual o jovem estudou quando criança, da morte nesta quarta.

O monge acrescentou que, segundo a avó, o menor morreu devido a um acidente do qual não deu mais detalhes e disse que as causas “não são claras”.

Dom tinha 13 anos em 23 de junho de 2018, quando entrou em uma caverna na província de Chiang Rai com seus colegas de classe, todos entre 11 e 16 anos, e seu treinador, de 26 anos, após um treino de futebol. Eles foram localizados dentro da caverna, que inundou, nove dias depois, a quatro quilômetros da entrada.

Todos eles foram resgatados em uma complicada operação internacional de salvamento pelas galerias parcialmente inundadas da caverna, concluída 17 dias depois. Após o resgate, a caverna se tornou um ponto de peregrinação com entre 1.000 e 3.000 visitantes diários.

O dramático resgate chegou aos cinemas por meio do filme “A Caverna” e a plataforma Netflix lançou no ano passado uma minissérie de seis episódios sobre o acontecimento./ EFE