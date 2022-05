THE NEW YORK TIMES - As descrições nas grades de programação digital de várias redes de televisão russas foram alteradas com mensagens antiguerra durante o desfile anual do Dia da Vitória, nesta segunda-feira, 9. Os textos aparentemente foram hackeados, embora ninguém tenha reivindicado a responsabilidade pela ação imediatamente.

Em todos os horários de algumas programações on-line e guias eletrônicos de programação de muitos televisores para o Canal 1, um dos principais canais estatais russos, os nomes dos programas foram todos alterados para: “Em suas mãos está o sangue de milhares de ucranianos e centenas de seus filhos assassinados. A TV e as autoridades estão mentindo. Não à guerra”, de acordo com a BBC Monitoring.

This morning the online Russian TV schedule page was hacked



The name of every programme was changed to "On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war" pic.twitter.com/P2uCNz8cqa — Francis Scarr (@francis_scarr) May 9, 2022

Os telespectadores de três fornecedoras de TV a cabo relataram que suas programações foram hackeadas, de acordo com a agência russa de notícias estatal Tass. A Rostelecom, uma das fornecedoras, disse que a alteração estava sendo investigada para tentar evitar que isso acontecesse novamente, disse o artigo.

O Yandex, o equivalente russo do Google, não exibia informações sobre a programação do Canal 1 e do Rossiya 1, duas grandes emissoras do país. O site negou ter sido hackeado, dizendo a Tass que os provedores disseram que as informações que estavam exibindo estavam incorretas e foram retiradas do ar por esse motivo.

Em outro ato de desafio, os trabalhadores de um site de notícias anteriormente independente, Lenta.ru, mudaram o texto dos artigos existentes na segunda-feira de manhã para condenar o “patético ditador Putin” e a “elite russa de vontade fraca” que estavam permitindo a guerra na Ucrânia.

Russos participam de marcha do 'regimento imortal' durante o Dia da Vitória nesta segunda-feira, 9.

As mudanças reescreveram cerca de uma dúzia de artigos, resultando em manchetes como “Putin desencadeou uma das guerras sangrentas do século 21″ e “Vladimir Putin se transformou em um lamentável e paranoico ditador”. Outro artigo trazia a frase “A guerra facilita o encobrimento de falhas na economia. Putin deve ir. Ele desencadeou uma guerra sem sentido e está levando a Rússia ao abismo.”

Os artigos, que desde então desapareceram do site, mas foram preservados em seu arquivo, continham um aviso de que os materiais não haviam sido acordados com a liderança do site.

“Isso não foi um ‘hack de hackers’, esta é a nossa decisão consciente, que foi tomada relativamente há tempos”, disse Yegor Poliakov, que dirige as seções do Lent sobre economia e meio ambiente, ao jornal independente Mediazona em entrevista na segunda-feira. “A principal razão é a consciência”, continuou ele. “Acredito que todos os oponentes da guerra agora precisam se unir”.