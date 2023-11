O Instituto Nacional de Migração (INM) do México informou na quinta-feira, 9, que encontrou 123 migrantes de países da Américas Central e do Sul trancados em um contêiner em Matehuala, município no estado de San Luis Potosí, onde houve sequestros em massa de estrangeiros este ano.

A organização informou em comunicado que 40 dos migrantes são da Guatemala, 35 da Nicarágua, 29 de Honduras, 14 de El Salvador, quatro do Equador e um de Cuba, sendo que 34 do total são menores deidade. A agência informou como os migrantes ficaram retidos ali nem para onde se dirigiam, mas esses grupos de migrantes normalmente tentam chegar aos Estados Unidos.

Os agentes foram acionados depois que o Ministério Público mexicano recebeu uma denúncia de um cidadão de que em Matehuala havia um contêiner abandonado, do qual eram emitidos gritos de socorro, de acordo com o relatório da polícia. “O resgate foi realizado pelo Ministério Público, que forneceu assistência médica e alimentos, e depois entregou os migrantes ao INM, que conseguiu determinar sua origem”, declarou o instituto. Por enquanto, o Escritório de Representação do INM em San Luis Potosí forneceu alojamento para os estrangeiros, e depois resolverá sua situação migratória.

Matehuala tem sido palco de sequestros e crimes contra migrantes, pois é um ponto estratégico para ir do centro para o norte do país. As autoridades relataram em abril o resgate de mais de 100 migrantes. Em maio foram registrados quase 50 sequestros. A região está enfrentando um fluxo migratório sem precedentes do México e da América Central, como advertiu a Organização Internacional para as Migrações (OIM), que registrou um aumento anual de mais de 60% na migração irregular através do território mexicano até agora neste ano./EFE