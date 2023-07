México: cliente expulso de bar incendeia o local e mata 11 pessoas

Onze pessoas foram mortas na madrugada de sábado, 22, depois que um homem que foi expulso de um bar incendiou o estabelecimento. O incêndio, que também feriu seis pessoas, começou por volta da 1h30 de sábado na Beer House, na cidade mexicana de San Luis Río Colorado, que fica a apenas um quarteirão da fronteira com os Estados Unidos.

O bar fica a 80 metros da cidade de San Luis, Arizona. Os sete homens e quatro mulheres mortos eram moradores locais, e vários pertenciam a um grupo musical que tocava no bar, disse Gustavo Rómulo Salas Chávez, procurador-geral do Estado, para a imprensa. Todas as vítimas eram adultos, exceto um jovem de 17 anos.

Os sete homens e quatro mulheres mortos eram moradores locais, e vários pertenciam a um grupo musical que tocava no bar. Foto: REUTERS/Victor Medina

Os feridos estavam sendo tratados em hospitais de ambos os lados da fronteira. O Departamento de Segurança Interna dos EUA disse que estava “analisando” a situação no domingo, 23. As câmeras de segurança mostram que o homem chegou à Beer House no sábado, pouco depois da meia-noite, e permaneceu até cerca de 1h20, quando os seguranças o retiraram do local por comportamento desrespeitoso com as mulheres, disse Salas Chávez.

O homem, então, encostou sua picape na frente do bar, estacionou e caminhou em direção à parte de trás do carro. Ele pegou a gasolina e jogou na porta do bar, disse Salas Chávez. “Ele então usou algum instrumento, talvez um maçarico, ele usou como agente de ignição”, disse Salas Chávez. “Foi quando o fogo começou.”

Segundo os promotores, o homem parecia estar altamente embriagado. A polícia afirmou ter prendido um suspeito no sábado, mas não o identificou. Salas Chávez disse que o incidente não parecia estar relacionado a extorsão - um crime comum na fronteira, na qual gangues criminosas obrigam empresários a fazer pagamentos ou correm o risco de serem mortos ou incendiados.

San Luis Rio Colorado, uma cidade de cerca de 200 mil habitantes, frequentemente troca visitantes com San Luis, Arizona, do outro lado da fronteira. A cidade dos EUA é conhecida por seu varejo, incluindo mercados ao ar livre com lembranças mexicanas, enquanto sua contraparte mexicana é conhecida por seus eventos culturais e casas noturnas.

Imagens compartilhadas pelas autoridades locais mostraram a Beer House envolta em chamas enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio. Fotos tiradas na manhã seguinte mostram os restos carbonizados das instalações isoladas da empresa, seu letreiro quase ilegível e o muro da fronteira EUA-México visível logo atrás dele.

Bar, no México, fica a 80 metros da fronteira com os Estados Unidos, Foto: Alberto De la Hoya / La Tremenda Cosa / AFP

“Junto-me à dor e à profunda dor que as famílias e amigos das 11 vítimas do incêndio estão passando”, disse Santos González Yescas, prefeito de San Luis Río Colorado, em um tweet. O governador do Estado mexicano de Sonora, Alfonzo Durazo, agradeceu as forças de segurança pela eficiência na localização do suspeito./Washington Post.