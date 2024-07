Uma explosão uma fábrica de bebidas alcoólicas da Jose Cuervo em Tequila, no México, deixou seis pessoas mortas. O local já teve dois incêndios desde o incidente. As informações são da CNN. O incêndio afetou quatro tanques de tequila da fábrica La Rojeña na última terça-feira, 23. Dois acabaram desabando.

“Priorizando a segurança dos funcionários, vizinhos e visitantes, a destilaria e seu entorno foram esvaziados, cooperando com as autoridades na investigação das causas do acidente”, disse a Cuervo em um comunicado.

Sexta morte por explosão em fábrica de tequila no México foi confirmada. Foto: Ulises Ruiz/ULISES RUIZ

De acordo com as autoridades locais, 50 bombeiros e a equipe interna de proteção civil da empresa atenderam à ocorrência. Os moradores locais foram retirados de suas casas. Eles só foram autorizados a voltar horas depois. O fornecimento de energia elétrica foi temporariamente interrompido como medida de segurança. De acordo com a CNN, o presidente da fábrica de tequila, Alfonso Magallanes, fez uma publicação no Facebook pedindo à população não se aproximar das imediações da fábrica devido à emergência.

Explosão em fábrica de tequila no México mata 5 pessoas. Foto: Ulises Ruiz/ULISES RUIZ

Imagens da explosão

Imagens de câmera de segurança da fábrica mostram um dos recipientes voando metros no ar após a explosão, que provocou o incêndio. O vídeo tem sido compartilhado no X (antigo Twitter).