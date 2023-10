THE NEW YORK TIMES - Arqueólogos mesoamericanos a chamam de Monumento 9: uma pedra entalhada com o rosto de um jaguar, feita há 2.600 anos, com cerca de cinco pés de largura e altura, pesando uma tonelada. Há quase 60 anos, o artefato foi saqueado das ruínas de Chalcatzingo, um sítio olmeca ao sul da Cidade do México moderna, e contrabandeado para os Estados Unidos, onde desapareceu em uma rede de coleções privadas.

Visitantes observam Monumento 9 no Museo Regional de los Pueblos de Morelos, em Cuernavaca, Mexico Foto: Marian Carrasquero/The New York Times

A ausência do relicário, construído entre 700 a.C. e 500 a.C., há muito tempo intriga os estudiosos mexicanos. Em sua época, a pedra teria sido usada como um portal para sacerdotes e governantes entrarem no submundo, mas as poucas fotos que existiam do Monumento 9 não conseguiam transmitir completamente seu peso simbólico.

Em março, no entanto, as autoridades dos EUA notificaram os funcionários mexicanos de que haviam apreendido a pedra após rastreá-la até um depósito em Denver. E em maio, a escultura retornou para casa com estilo, escoltada por veículos militares do aeroporto de Cuernavaca, México, até um museu regional próximo. “Tê-la aqui à mão é como colocar a última peça do quebra-cabeça e começar a entender como funcionava”, disse Carolina Meza, a arqueóloga-chefe de Chalcatzingo.

“É única em nível mexicano, mesoamericano e global.” Uma porta “entre dimensões” Nos últimos anos, o México empreendeu uma série ambiciosa de investigações e esforços de restituição para recuperar o patrimônio cultural roubado da nação, juntando-se a outros países para corrigir décadas de roubo e saque colonial. O Monumento 9 pode ser o maior prêmio do México até agora - para os pesquisadores, para as comunidades que ainda praticam elementos da cultura indígena e para o puro drama arqueológico.

A escultura em pedra oferece uma mistura de imagens familiares e praticidade notável. Características, incluindo sobrancelhas espessas e bromélias que se estendem dos cantos da mandíbula, datam a peça como olmeca, civilização que se estabeleceu na região após se mudar do litoral do Golfo há 2.800 anos. No centro, representando a boca do animal, a pedra se abre em uma cavidade que “encaixa perfeitamente uma pessoa”, disse Meza. “É como se fosse uma porta que transita entre dimensões diferentes daquela em que o ser humano vive como humano”, acrescentou.

Monumento 9, uma antiga obra olmeca retirada das ruínas de Chalcatzingo no Mexico há cerca de 60 anos Foto: Marian Carrasquero/The New York Times

Para os olmecas, o submundo era considerado o local de nascimento da humanidade e o lar da alma, um plano místico que pouco se assemelhava ao cenário ardente das narrativas bíblicas. Em Chalcatzingo, um local expansivo situado entre um par de afloramentos rochosos, a peça pode ter sido colocada sobre a entrada de uma caverna ou edifício e usada em cerimônias relacionadas à passagem para a idade adulta ou à transição para o sacerdócio.

“Meu Patrimônio Não Está à Venda”

A campanha de restituição do México - “Mi Patrimonio No Se Vende”, ou “Meu Patrimônio Não Está à Venda” - aproveita um consenso moral da mudança em torno da propriedade de antiguidades, o que se manifestou em numerosas controvérsias públicas, especialmente nas negociações prolongadas entre Grã-Bretanha e Grécia sobre os Mármores de Elgin no Museu Britânico, que foram retirados do Partenon há dois séculos.

“É uma consciência ou vergonha que é gerada em alguém que tem peças arqueológicas do México ou de outros países em exibição quando alguém visita sua casa”, disse Alejandra Frausto, secretária de cultura do México, em uma entrevista. Desde o início da campanha em 2019, o México recuperou mais de 13 mil artefatos, muitas vezes celebrando as recuperações em eventos de imprensa realizados diante de câmeras.

Em setembro, o Museu do Condado de San Bernardino, na Califórnia, anunciou o retorno de quase 1.300 pequenos objetos, incluindo jóias pré-hispânicas e instrumentos de sopro. Uma tática bem-sucedida envolve esperar que relíquias mexicanas sejam leiloadas no exterior, momento em que as autoridades mexicanas agem, apresentando cartas de protesto e “fazendo muito barulho”, disse Frausto.

“Não há nada mais vulgar ou barato do que colocar um preço em um símbolo de nossa identidade.” Mas muitos artefatos permanecem fora de alcance. Uma coroa de penas brilhantemente coloridas, que alguns estudiosos acreditam que foi um pertence do governante asteca do século XVI, Montezuma, está em exibição em um museu em Viena. Em 2020, Beatriz Gutiérrez Müller, mulher do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, fez um pedido pessoal ao governo austríaco para repatriar a peça, mas o governo a rejeitou, argumentando que a peça era muito frágil para ser movida. O México contestou essa avaliação.

Parte jornalista, parte Indiana Jones

As autoridades mexicanas também têm trabalhado por meio de canais legais internacionais para rastrear e recuperar relíquias que não são oferecidas voluntariamente. No ano passado, em resposta a um pedido do cônsul-geral do México em Nova York, investigadores da Unidade de Tráfico de Antiguidades no Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan iniciaram uma investigação sobre a localização e o manuseio do Monumento 9 desaparecido.

Cada um dos 19 membros do grupo é parte jornalista investigativo, parte Indiana Jones, armado com o poder da intimação. Eles determinaram que a peça passou por Nova York em algum momento, dando-lhes jurisdição para investigar o roubo do item. “Sempre investigamos em duas direções”, disse Matthew Bogdanos, chefe da unidade.

“Investigamos agora, retroativamente, e depois tentamos encontrar o local de saqueio e seguir em frente, seja um museu, uma galeria, uma vila, um vale no Egito ou, neste caso, um vale no México.” Em Chalcatzingo, os investigadores identificaram testemunhas-chave dos momentos finais da pedra no México: dois fazendeiros que se lembraram de ter visto a peça quando crianças.

As entrevistas revelaram que o artefato foi descoberto inicialmente em 1962 por trabalhadores arando um campo e que até 1964 estava quebrado em pedaços. Naquele ano, disse Bogdanos, “um bando de gringos veio e embrulhou os pedaços em folhas grandes para protegê-los e depois os colocou na parte de trás de um caminhão e os levaram embora”.

A partir daí, os investigadores acreditam que a pedra olmeca cruzou para os Estados Unidos escondida nos carregamentos de um saqueador bem conhecido, William Spratling. Em 1965, ela surgiu em Nova York, fotografada em um anúncio que resultou em uma venda por US$ 2 mil. O artefato mudou de mãos mais quatro vezes, aparecendo brevemente em exposições públicas de museus, incluindo no Museu Metropolitano de Arte, que registrou o item em um livro de exposições de 1970 como uma “máscara de jaguar colossal” da coleção do Instituto de Artes Munson-Williams-Proctor em Utica, Nova York.

Localização original do Monumento 9 nas ruínas de Chalcatzingo, local onde se estabeleceram os olmecas há 2.800 anos Foto: Marian Carrasquero/The New York Times

Trabalhando retroativamente a partir do presente, a equipe de Nova York encontrou um anúncio recente para a peça em uma casa de leilões. Suas informações sobre o vendedor apontaram para um depósito em Denver, onde o proprietário armazenou a pedra após comprá-la em 2000 por US$ 2,25 milhões. Quando as autoridades apreenderam o artefato em março, ela estava sendo oferecida à venda por US$ 12 milhões.

Nenhuma acusação foi apresentada no caso, embora uma investigação por furto qualificado e fraude, entre outros crimes, esteja em andamento, disse Bogdanos. As autoridades não divulgaram publicamente o nome do último colecionador da peça, em conformidade com uma prática observada quando o proprietário parece não ter tido conhecimento do roubo original do item.

“Peças ainda têm significado”

Autoridades no México planejam celebrar o sucesso da campanha de restituição reunindo muitos dos artefatos recuperados em uma exposição no próximo ano, disse Frausto, a secretária de cultura. Eventualmente, a pedra olmeca retornará a Chalcatzingo, onde um novo museu está sendo construído.

Por enquanto, a pedra olmeca repousa iluminada em um pedestal no hall de entrada do Museo Regional de los Pueblos de Morelos em Cuernavaca, a uma hora da zona arqueológica, e atrai longas filas para visitação, disse Rodolfo Candelas, diretor do museu.

Ele lembrou que, logo após a revelação da peça, visitantes de Chalcatzingo fizeram uma oferenda de frutas em frente à pedra como um gesto de boas-vindas. “Essa é a importância: essas peças ainda têm significado”, disse Candelas. “Elas ainda falam com você, elas ainda dizem algo. Elas lembram do que foi. Elas lembram talvez um pouco do que há.”