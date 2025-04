Mianmar busca sobreviventes e mulher é resgatada após 91 horas

O chefe da junta militar do governo de Mianmar, Min Aung Hlaing, afirmou que a tragédia deixou 2.719 mortos, mais de 4.500 feridos e 441 desaparecidos. Espera-se que o balanço ainda aumente significativamente quando as equipes de resgate chegarem aos povoados e aldeias que ficaram incomunicáveis.

O epicentro do terremoto foi localizado próximo de Mandalay, a segunda maior cidade do país, com 1,7 milhão de habitantes. Mianmar, já devastada por anos de guerra civil, vive uma semana de luto nacional.