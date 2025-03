Pergunte a qualquer apresentador renomado de podcast por uma lista de convidados dos sonhos para entrevistas, e é bastante provável que o nome de Michelle Obama esteja nela. É por isso que a ex-primeira-dama não deve ter muita dificuldade em convidar quem ela quiser para seu novo programa, “IMO”, abreviação de “in my opinion” (em minha opinião), que ela apresentará, com seu irmão mais velho, o executivo de basquete Craig Robinson.

PUBLICIDADE O podcast foi anunciado na segunda-feira, 10, pela Higher Ground, a empresa de mídia fundada em 2018 pelo ex-presidente Barack Obama e Michelle. Os podcasts da Higher Ground tendem a ser programações culturais de prestígio. Os lançamentos anteriores incluem uma série limitada sobre Stevie Wonder, apresentada pelo crítico de artes Wesley Morris, do New York Times; um programa de entrevistas com celebridades sobre receitas familiares significativas, apresentado pela jornalista Michele Norris; e uma série de conversas sobre a vida americana por Barack Obama e Bruce Springsteen. “IMO” está mais alinhado com as tendências atuais da indústria de podcasting, já que será um programa de bate-papo sendo lançado como vídeo, uma novidade para a Higher Ground. (Um terço dos consumidores de podcast agora prefere programas com componentes de vídeo, de acordo com um relatório de dezembro da Cumulus Media e Signal Hill Insights.)

A ex-primeira dama Michelle Obama durante campanha presidencial de Kamala Harris no ano passado; ela criou um podcast que será apresentado ao lado do irmão Foto: Jacquelyn Martin/AP

O Times teve acesso aos dois primeiros episódios de “IMO”, que tinham cerca de uma hora de duração cada. Os apresentadores ofereceram principalmente conselhos baseados em suas experiências de vida, e se abstiveram de abordar eventos atuais ou política.

Na estreia, Robinson, o diretor executivo da Associação Nacional de Treinadores de Basquete, falou do contraste entre o aluguel bem decorado onde estavam filmando o episódio e o pequeno apartamento em Chicago onde foram criados e compartilhavam um quarto. Seus pais já faleceram - seu pai, Fraser Robinson III, morreu em 1991, e sua mãe, Marian Robinson, que morou com os Obamas na Casa Branca, morreu em maio. Os irmãos discutiram os momentos difíceis que suportaram, como o divórcio de Robinson e a relutância inicial de Michele Obama em apoiar a candidatura presidencial de seu marido.

No segundo episódio, o formato do programa fica mais claro. Michele Obama e Robinson são acompanhados por um convidado famoso - a escritora, atriz e produtora Issa Rae - que discute um único tópico, mantendo amizades adultas, com base em uma pergunta de ouvinte.

Também houve momentos mais leves e reveladores em ambos os episódios. Michelle revela que, após anos de proteção do Serviço Secreto e restrições, ela começou a dirigir novamente. Ela e seu irmão brincam sobre as diferenças sociais entre homens e mulheres.

Os parceiros de publicidade em “IMO” incluem Rivian, Pine-Sol e Theraflu, com Robinson lendo a maioria dos anúncios.

Não é a primeira vez que Michelle apresenta um podcast. Episódios de seu programa anterior, originalmente chamado de “The Michelle Obama Podcast”, foram lançados em 2020, tornando-se o quarto programa mais popular do Spotify. Um segundo conjunto de episódios, lançados em 2023, foram gravados durante paradas em sua turnê promocional para seu livro “The Light We Carry.”

De acordo com a Higher Ground, a programação do “IMO” incluirá uma mistura de celebridades que apareceram no programa anterior de Michelle, como o diretor Tyler Perry; e novos convidados, como os atores Seth Rogen e Keke Palmer; e Jay Shetty e Dra. Orna Guralnik, apresentadores de podcasts populares de saúde mental.

Desde 2022, a Higher Ground tem produzido seus podcasts com a Audible, que é propriedade da Amazon. Anteriormente, os podcasts dos Obamas eram lançados exclusivamente no Spotify antes de serem expandidos para outras plataformas.

Os dois primeiros episódios de “IMO” serão lançados nesta quarta-feira, 12. No dia seguinte, Michelle e Robinson gravarão um programa ao vivo no festival cultural South by Southwest em Austin, Texas.

