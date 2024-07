Michelle Obama pode ser candidata à presidência dos EUA? Entenda

Michelle, esposa do ex-presidente Barack Obama, tem popularidade alta desde o tempo em que foi primeira-dama e poderia ser uma adversária forte contra Donald Trump em novembro. Uma pesquisa recente da Ipsos, empresa de pesquisa e consultoria, mostra ela como a favorita dos eleitores registrados e com chances reais de vencer Trump.

Apesar da popularidade, Michelle não quer disputar o cargo. “Política é difícil. As pessoas que entram nisso... você tem que querer. Tem que estar na sua alma, porque é muito importante. Não está na minha alma”, disse ela no ano passado a Oprah Winfrey, no especial da Netflix “Nossa luz interior”.