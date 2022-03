Mídia estatal da China muda sutilmente de tom sobre guerra na Ucrânia

THE NEW YORK TIMES - Desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia começou, a China tem tentado se distanciar publicamente da carnificina da guerra sem criticar seu líder, o presidente Vladimir Putin. Embora isso ainda seja verdade, observadores no continente chinês notaram nos últimos dias que a força da mídia estatal de seu país – como o próprio governo – parece estar mudando sutilmente o tom sobre a guerra.

Há um pouco menos de foco no poderio militar da Rússia, dizem os observadores, e um pouco mais nas negociações de paz e no número de civis dos ataques russos. A propaganda estatal russa também caiu em popularidade no Weibo, uma rede de mídia social chinesa fortemente censurada. Na quinta-feira, o único item do Weibo sobre a guerra foi um discurso do presidente Volodmir Zelenski, da Ucrânia, ao Congresso dos Estados Unidos.

Shi Yinhong, professor de relações internacionais da Universidade Renmin em Pequim, disse em entrevista nesta sexta-feira, 18, que observou nos últimos dias mudanças sutis no discurso oficial chinês sobre a Ucrânia. “Isso se baseia em uma mudança na opinião pública” na parte continental da China, disse o professor Shi.

Nos primeiros dias da guerra, a cobertura do “Xinwenlianbo”, um noticiário noturno da emissora estatal CCTV, enfatizou principalmente o domínio dos militares russos e sua operação na Ucrânia. Esta semana, no entanto, houve mais imagens de Zelenski - e mais menções diretas aos ataques russos.

O presidente da China, Xi Jinping, na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim Foto: Gabriela Bhaskar/The New York Times

Uma mudança semelhante ficou evidente na cobertura da CGTN America, o braço global da emissora estatal chinesa.

“Os cadáveres de pessoas mortas por bombardeios russos estavam cobertos em grande parte da Ucrânia”, disse a CGTN America no Twitter na sexta-feira. “Com o número de pessoas fugindo do conflito crescendo para milhões e os bombardeios russos continuando, muitos temem que o desastre humanitário esteja longe de terminar.”

Tais postagens podem não indicar uma mudança na política externa chinesa. “O que a China simpatiza não é com a Ucrânia como nação soberana, mas com o povo ucraniano”, disse o professor Shi.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro - e mesmo quando as forças russas passaram a bombardear cidades e vilas - as autoridades chinesas culparam os Estados Unidos pela guerra e ecoaram Putin ao criticar a Otan.

Diplomatas chineses e organizações de mídia estatal também ampliaram a propaganda do Kremlin e uma teoria da conspiração sobre laboratórios de armas biológicas financiados pelo Pentágono na Ucrânia.

Na sexta-feira, enquanto a mídia de notícias na Europa e na América do Norte cobria um bombardeio russo nesta semana a um teatro na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, uma emissora estatal chinesa divulgou uma reportagem sobre o que disse ter sido um ataque com mísseis ucranianos em Donetsk, a região separatista apoiada pela Rússia na Ucrânia.

O teatro destruído por um ataque aéreo em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia, em Mariupol Foto: Donetsk Regional Civil-Military/Reuters

Horas antes de o líder da China, Xi Jinping, estar programado para discutir a guerra na Ucrânia com o presidente Joe Biden na sexta-feira, Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse a repórteres que o governo estava “profundamente entristecido pelo crescente número de civis. vítimas e refugiados relatados pela mídia”.

“A principal prioridade para todas as partes é parar os combates, manter a contenção, garantir a segurança e as necessidades humanitárias básicas dos civis e evitar uma crise humanitária em maior escala”, disse Zhao em uma coletiva de imprensa regular em Pequim.

Esses comentários em grande parte se conformaram a um padrão mais amplo. Nas últimas semanas, o governo chinês procurou suavizar um pouco o tom da guerra, expressando pesar pelas baixas civis e pedindo o fim da guerra – mas sem culpar a Rússia ou expressar apoio à Otan.