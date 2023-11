Os cachorros Conan, Murray, Milton, Robert e Lucas estarão entre os mais novos moradores da Quinta de Olivos, a residência oficial da presidência da Argentina, que será ocupada pelo recém-eleito Javier Milei, a partir do próximo dia 10 de dezembro. A relação com os cachorros, que são chamados de “filhos de quatro patas” pelo político, é mais uma das excentricidades do novo chefe do Executivo do país vizinho, que diz ter clonado um dos pets.

Apaixonado por animais, o presidente eleito da Argentina tem atualmente cinco cachorros da raça mastim Inglês. Os bichos de estimação foram parar nas manchetes dos jornais internacionais em meio à campanha presidencial. Após vencer as prévias nas eleições, Milei chegou a agradecer aos companheiros de quatro patas em seu discurso oficial.

Em entrevista à revista “The Economist”, Milei disse que os bichos são como “filhos de quatro patas” e os únicos que nunca o traíram. O político comentou ainda que se mudou para uma casa em Benavídez, na região metropolitana de Buenos Aires, com um quintal e canil, de modo a ter mais espaço para viver com os cães.

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, que chama seus cachorros de filhos de quatro patas Foto: NYT / NYT

O primogênito dos seus “filhos de quatro patas” foi adotado pelo político em 2004 e ganhou o nome em homenagem ao protagonista do filme “Conan, o Barbaro”, de 1982, interpretado por Arnold Schwarzenegger.

O animal faleceu em 2017, o que levou Milei a “clonar” seu DNA, enviando o material genético do cachorro de estimação a um laboratório americano, que o replicaria e daria origem a mais cinco animais.

Depois de se inspirar no guerreiro do povo cimério que buscava vingança pela morte dos pais, Milei decidiu homenagear os economistas liberais Murray Rothbard, Milton Friedman e Robert Lucas. “Eles são cachorros enormes. Para se ter uma ideia, em duas pernas, Milton, que é o maior de todos, mede dois metros e pesa cerca de 100 quilos”, disse o político na entrevista à revista inglesa.