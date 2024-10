Milei declara Aerolíneas Argentinas ‘sujeita à privatização’

O decreto foi antecipado na última sexta-feira, 27, pelo porta-voz presidencial, Manuel Adorni, que questionou então: “por que os argentinos [...] devem cobrir com seus bolsos esta atrocidade?”

O governo Milei almeja a privatização da companhia aérea nacional e tentou inclui-la em lei, mas esta foi rejeitada pelo Congresso no início do ano. Agora, para fazer com que o decreto seja cumprido, o presidente vai precisar da aprovação do Congresso.