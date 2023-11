Milei encontra assessores de Biden na Casa Branca

WASHINGTON - O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, se reuniu nesta terça-feira, 28, com assessores do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, para fortalecer os laços entre Washington e o futuro governo argentino.

A reunião de uma hora com o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, e com o assessor de Biden para a América Latina, Juan González, foi a única que Milei teve durante sua breve visita à capital americana.

Milei devia se encontrar com representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Departamento do Tesouro, mas apenas sua equipe participou dessas reuniões.

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, deixa o Edifício Eisenhower no terreno da Casa Branca após uma reunião com o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, na terça-feira, 28 de novembro de 2023, em Washington. Foto: Evan Vucci / AP

O presidente eleito da Argentina viajou para os EUA acompanhado de sua irmã, Karina Milei; de seus assessores Nicolás Posse, Luis Caputo, Gerardo Werthein e Santiago Caputo; e do embaixador americano na Argentina, Marc Stanley.

Posse está sendo apontado como o futuro chefe de gabinete de Milei, Caputo como o próximo ministro da Economia e Werthein como embaixador da Argentina nos EUA.

Milei, que retornará a Buenos Aires nesta terça-feira, chegou a Washington na noite passada após uma breve visita a Nova York, onde visitou o túmulo do rabino Schneerson e depois almoçou com o ex-presidente dos EUA Bill Clinton (1993-2001) e Chris Dodd, conselheiro especial de Biden para a América Latina.

Apesar de sua proximidade com Trump, Milei não se reuniu com o político republicano, a quem convidou para visitar Buenos Aires. /EFE