Milei recua e revoga decreto que aumentava o próprio salário em quase 50%

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou no sábado, 9, que revogaria um decreto que aumenta seu salário e o de seu gabinete em aproximadamente 50%.

Segundo informou em seu perfil no X (antigo Twitter), o reajuste seria dado por conta de um decreto assinado pela ex-presidente Cristina Kirchner em 2010. “Num momento de crise como o atual, em que a sociedade argentina faz um esforço heroico, os políticos devem ser os primeiros a ajudar”, completou sobre a decisão.

Desde que assumiu o poder, em dezembro, Milei aplicou um corte drástico nas despesas públicas Foto: AP Foto/Natacha Pisarenko

Na mesma rede social, a ex-mandatária rebateu: “Descobriu-se que você e seus funcionários aumentaram seus salários em 48% e não conseguem pensar em desculpa melhor do que me culpar por um decreto que assinei há 14 anos? É melhor nem te dizer quem isso me lembra, culpar uma mulher”. Não é a primeira vez que os dois políticos discutem nas redes sociais sobre questões contingenciais.